Забравете дубайския шоколад — нов зелен десерт превзе света

М анията по дубайският шоколад завладя света, но друг зелен десерт е на път да го измести - флуоресцентна зелена торта, която от години е любим десерт в Сингапур, а вече и по света.

Местните жители ежедневно си купуват парче от тортата тип шифон пандан на път за работа или вземат цяла, за да я поднесат на празненства за рождения ден на приятели. Леката и пухкава торта получава своя неповторим цвят и фин вкус на ванилия благодарение на тропическото растение пандан, за което се смята, че произхожда от индонезийските Молукски острови и се използва в традиционното готвене от стотици години, предаде CNN.

В Сингапур, шифон пандан започва да се появява през 1970 г., твърди местният историк на храните Хир Джохари. Днес можете да намерите десерта навсякъде в града, от малки семейни пекарни до луксозни ресторанти. Една конкретна семейна пекарна помогна за разпространението на тортите из целия град, добавя Джохари.

Историята на Bengawan Solo

“Направих го популярен в Сингапур”, сподели Анастасия Лиу, която през 1979 г. основа първия магазин за торти Bengawan Solo — малък квартален магазин. “Съжалявам, ние не сме много скромни,” с усмивка коментира синът й Хенри, директор на компанията.

. @CNNBusiness : Singapore’s pandan cake craze is going global. Meet the family that sparked a spongey revolution. Story by @amygunia : https://t.co/QgJJ1JELis

Първоначално Анастасия продава сладкиши, които пече у дома, но за да изпълни изискванията за лицензиране, трябва да отвори сладкарница. Днес Bengawan Solo разполага с повече от 40 сладкарници в шестмилионния град.

Според Хенри, популярността на пекарната зависи от предаването от уста на уста, с малко помощ от знаменитости. Например, преди осем години сингапурската мандопоп звезда Джей Джей Лин подари торта Bengawan Solo на колеги съдии в китайско музикално шоу. През 2022 г. тайванската музикална суперзвезда Джей Чоу публикува в Instagram, че е получил сладкиш от веригата пекарни, когато е свирил в Сингапур.

Финансови успехи

Компанията предлага и други продукти като kueh lapis (пластова торта), ondeh ondeh (лепкави оризови топки, пълни с палмова захар) и тартове с ананас. Въпреки това, шифон пандан е най-известният продукт. Миналата година, пекарната продава около 85 000 сладкиши от шифон пандан на месец, на цена от 22 сингапурски долара ($17) за брой. Този успех донесе годишен приход от около 76 милиона сингапурски долара ($57 милиона) за продуктите, което е с 11% повече от 2023 г.

“Не мисля, че можем да растем много повече в Сингапур,” казва Хенри. Той добавя, че компанията планира да се съсредоточи върху продажбата на своите продукти като подаръци в цяла Азия и все по-далеч, като работи върху уникални опаковки. “В азиатския регион има много силна култура на даряване на подаръци”, допълва той.

Глобално разширение и популярност

Няма как да напуснете летище Чанги, без да минете покрай магазин на Bengawan Solo. С пет магазина в летището, четвъртото най-заето международно летище в света през 2024 г., включително по един във всеки терминал за заминаване, тортите станаха изключително популярни на места като Хонконг.

Търсенето дори предизвика вторичен пазар във Facebook Marketplace и приложението Carousell. Хенри казва, че магазините в летищата вече представляват повече от половината от общите продажби на Bengawan, а продуктите са най-популярни сред пътниците от Хонконг, континентален Китай, Тайван, Южна Корея и Япония.

Компанията обмисля разширяване в чужбина, казва Хенри, но се сблъсква с бариери като високите разходи за наем в Хонконг. Семейството също иска да гарантира, че качеството остава на високо ниво. В момента те използват предимно местни източници за своите съставки, като получават 300 до 400 килограма листа от пандан директно от другата страна на границата в Малайзия.

Нарастващ интерес към пандан

Since opening in a small bakery in Singapore 40 years ago, Bengawan Solo has grown to become one of Southeast Asia's most loved brands. This is its story. pic.twitter.com/StWuCTVqUf