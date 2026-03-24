Течен лукс: Къде сервират горещ шоколад за 1000 долара

П ригответе се за истински „висш пилотаж“ при шоколада. Ресторант Benjamin Steakhouse в Мидтаун, Ню Йорк, обслужва платежоспособните шокохолици с нов, изключително луксозен тристепенен коктейл с горещо какао, чиято цена е „скромните“ 1000 долара за чаша. Високата цена едва ли ще бъде пречка за най-заклетите фенове на какаото, пише The Post.

Екстравагантно нареченият Versailles Velour („Версайско кадифе“) е пищна смес, наситена с пет престижни алкохолни напитки и украсена със златни листа – сякаш е резултат от колаборация между цар Мидас и Уили Уонка.

Кралско вдъхновение или жест на любов?

Според официалния маркетингов отдел на ресторанта, коктейлът е „вдъхновен от величието и церемониалното снизхождение на френския двор“. Истинската история обаче е малко по-прозаична. Барманът Виктор Дедушай споделя пред The Post, че идеята всъщност е дошла от клиент с „изтънчен вкус“, който искал да впечатли съпругата си, обожаваща горещ шоколад.

„Той каза: „Някой ден наистина искам да я смая“, спомня си майсторът зад бара, докато приготвя Versailles Velour. На въпроса на Дедушай къде да постави границата, мъжът отговорил: „Стигни до самия край“.

Какво има в чашата за 1000 долара?

Дедушай смесва в шоколадовия коктейл:

Ликьор Mozart Dark Chocolate;

Bailey’s Irish Cream;

Kahlúa;

Свежо еспресо;

Мляко на пяна и портокалов битер;

Деликатно затоплен Grand Marnier Quintessence;

Коняк Hennessy Richard.

Именно последните две напитки формират лъвския пай от високата цена. Само 60 мл от която и да е от тях обикновено струват съответно 400 и между 600 и 700 долара. За „правилна сила“ в горещия шоколад се добавят около 45 мл Hennessy и 30 мл Grand Marnier.

Финалният щрих е кадифен слой от „шлаг“ (разбита сметана), гарниран с 24-каратово ядливо злато. „Само златното фолио струва около 50 долара за кутия“, хвали се Дедушай, докато поставя златните частици с прецизността на бижутер. На върха на питието се поставя шоколад с логото на заведението, който струва 100 долара за бройка.

„Форт Нокс“ в течна форма

Този течен „Форт Нокс“ изглежда почти прекалено добре, за да бъде изпит, но напитката е богата, силна и алкохолна. Вкусът напомня на луксозно ирландско кафе, а финалът е като „гмуркане в шоколадовата река на Уили Уонка след бурла нощ по баровете“.

Клиентите вероятно биха искали да оближат чашата до блясък, знаейки, че всяка останала капка шоколад струва колкото цяло меню в ресторанта, известен със своите сочни стекове. Въпреки че Versailles Velour е на практика десерт в чаша, Дедушай казва, че той е отлично допълнение към сладкото меню.

„Това е по-скоро диджестив (напитка за след хранене), отколкото аперитив“, казва барманът, добавяйки, че върви добре с всичко – от тирамису до пай с пекан. Единственият му съвет е да не се комбинира с прекалено киселинни храни, които биха развалили вкуса му.

Винаги има пазар за лукса

В крайна сметка Versailles Velour се нарежда в пантеона на ексцентричните специалитети на нюйоркските стекхауси, редом със позлатеното говеждо за Нова година в Empire Steak House или боровинковия сос за 200 долара в Old Homestead.

Любопитно е, че това дори не е най-скъпият шоколад в Ню Йорк. Тази чест се пада на обсипания с диаманти горещ шоколад за 250 000 долара, сервиран в Serendipity 3 за Свети Валентин през 2023 г.

Във времена на инфлация, когато мнозина се отказват от алкохола или търсят по-евтини алтернативи, цената от 1000 долара за какао може да изглежда шокираща. Но Дедушай е категоричен: „Вярвам, че хората винаги ще търсят изключителното. Ако клиентът иска Domaine de la Romanée-Conti (изключително рядко вино, достигащо 20 000 долара за бутилка), той ще го получи.“

Коктейлът ще бъде достъпен в Benjamin Steakhouse и в морския им ресторант Sea Fire Grill.