Защо винаги ни се яде шоколад и как да контролираме желанието

Шоколадът стимулира нервната система, повишава нивата на ендорфини, осигурява бърза енергия и се свързва с асоциации за радост и награда

22 декември 2025, 13:06
Източник: iStock/GettyImages

Ж еланието да се яде шоколад често се обяснява с неговото въздействие върху тялото. Той стимулира нервната система, повишава нивата на ендорфини, осигурява бърза енергия и се свързва с асоциации за радост и награда. Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на здравния уебсайт Verywell .

Стрес

Чувството на стрес може да накара някои хора да жадуват за шоколад. Тъмният шоколад е вкусен и за много хора е „утешителна“ храна, която се свързва с удоволствие. Психологически асоциирате шоколада като нещо, което ви кара да се чувствате добре.

Когато си представяте какъв е вкусът на шоколада, вие увеличавате желанието си за него в сравнение с това колко зле се чувствате в момента.

Външни сигнали

При някои хора желанието за шоколад се задейства от външни сигнали, като например преминаване покрай пекарна или виждане на реклама за шоколад. Външните сигнали могат да предизвикат обсесивни мисли за шоколад, които можете да развиете допълнително чрез зрение, вкус и обоняние.

Например, когато минавате покрай пекарна, може неволно да си представите какъв е вкусът на шоколада или какво е усещането да отхапеш шоколадово блокче. В комбинация с реални и въображаеми усещания, тези мисли могат да предизвикат желание за шоколад.

Умора

Шоколадът съдържа кофеин, така че може да получите лек енергиен тласък след консумацията му. Млечният и белият шоколад съдържат сравнително ниски нива на кофеин в сравнение с тъмния шоколад.

Тялото може би търси бърз източник на енергия – и шоколадът, с високото си съдържание на захар и мазнини, задоволява тази нужда. Освен това, шоколадът стимулира освобождаването на допамин, който временно повишава настроението и ви кара да се чувствате по-бодри.

Състав на шоколада

Министерството на земеделието на Съединените щати съобщава, че шоколадът се предлага с различно процентно съдържание на какао. Шоколадът с по-нисък процент съдържа повече мляко и захар, което го прави по-малко здравословен. Тъмният шоколад съдържа 50% или повече какао, което осигурява малко повече хранителни вещества.

Едно блокче тъмен шоколад от 75 грама съдържа:

  • калории - 604
  • мазнини - 43 г
  • протеин - 7 г
  • въглехидрати - 46,4 г
  • фибри - 11 г
  • захар - 24,2 г
  • желязо - 12 мг
  • магнезий - 230 мг
  • кофеин - 80 мг

Как да спрем желанието за шоколад

Шоколадовият глад може да бъде разочароващ, особено ако се опитвате да отслабнете или да се храните по-здравословно. Ето няколко начина да ограничите шоколадовия си глад:

  • практикувайте осъзнатост – фокусирайте се върху това как се чувства тялото ви в момента и дали наистина сте гладни
  • разсейвайте се – опитайте се да се разсеете с друга дейност, за да се отървете от желанието
  • пийте много вода – дехидратацията може да причини желание за сладко
  • преминете към тъмен шоколад – вместо млечен или бял, изберете тъмен с 50% съдържание на какао и по-високо.

По темата

Източник: rbc.ua    
желание за шоколад причини за глад за шоколад стрес умора тъмен шоколад състав на шоколада кофеин ендорфини енергия от шоколад ограничаване на глада за шоколад
biss.bg
