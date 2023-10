“Сърцето на мрака”: Ето коя е най-тъмната река в света

Р ека Руки в Демократична република Конго, Централна Африка, се образува от сливането на двете съставящи я реки- Момбойо и Бусира.

Малко хора извън Африка са чували за нея. За тези, които живеят край бреговете на Руки, цветът ѝ без съмнение изглежда нормален, но учените от Изследователския Университет в Цюрих били изумени от интензивния, тъмен цвят на реката.

„Бяхме поразени от цвета на реката“, казва д-р Травис Дрейк. Много реки са достатъчно тъмни, за да бъде казано за тях, че са с „черни води“. Един от най-големите притоци на Амазонка и петата по големина река в света се нарича “Рио Негро” заради органичните вещества, които потъмняват водите му. И все пак дори сред тях Руки се откроява.

Подобно на други черноводни реки, цветът на Руки се получава от разтворени органични съединения (DOC). Колкото и иронично да изглежда, липсата на утайка също допринася за тъмния цвят. Почвата може да потъмни бистър планински поток, но причината за цвета на Руки не са почвите на тропическите гори.

Проливните дъждове в района измиват разтворените органични съединения от растителния материал на горската почва. По време на дъждовния сезон местните стават свидетели на наводняване на големи площи, които остават под водата в продължение на седмици, извличайки още повече съединения.

Травис Дрейк описва реката като “сърцето на мрака”.

Съществуват много реки, които преминават през тропически гори, посочват учени. Те обясняват, че поради специфичния климат в района на Конго се образуват много валежи. Водата от тези валежи най-често се стича във водите на Руки, защото тя се намира в равнинен терен, обясняват експерти.

Дрейк и колегите му са създали станция за мониторинг, за да изследват химията на реката. Регионът е сред най-бедните на Земята. Мястото, на което е създадена станцията, няма общо електроснабдяване, въпреки че е град с повече от един милион души.

И все пак екипът успя да измери концентрациите разтворените органични съединения във водата, както и възрастта им, за да определи дали тъмният цвят идва от торфените блата по бреговете на реката. Тези блата улавят огромни количества неразградена растителна материя.

🌍 Uncover the Mysteries of the Ruki River 🌊 | Join us as we delve into the world's darkest river, hidden in the heart of the Congo Basin.

📖 Explore its secrets, unique ecosystem, and environmental significance. 🌿🌏 #RukiRiver #CongoBasin #RiverMysteries #earthinformant pic.twitter.com/4HCyQIKyyh