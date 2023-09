Глобалното затопляне стимулира употребата на алкохол и наркотици

Г лобалното затопляне и повишаването на температурите увеличават разпространението на злоупотребата с алкохол и наркотици, твърди ново проучване. Учени от Ню Йорк са установили забележителна връзка между по-високите температури и увеличаването на броя на хоспитализациите след употреба на наркотици и алкохол в този щат, съобщи „Стъди файндс“.

Това проучване, публикувано в списание Communications Medicine, е сред първите, които изследват връзката между метеорологичните условия и злоупотребата с наркотични вещества. През последните десетилетия в Съединените щати се наблюдава тенденция на нарастване на епизодичното пиене на алкохол и свързаните с него смъртни случаи, особено сред хората на средна възраст и по-възрастните. Смъртните случаи от свръхдоза наркотици също рязко са нараснали, като от началото на 21-ви век са се увеличили повече от пет пъти.

За да разбере връзката между употребата на наркотични вещества - включително алкохол, канабис, кокаин, опиоиди и успокоителни - и повишаването на температурите, екип от Колумбийския университет проучва връзката между хоспитализациите, свързани с употребата на наркотични вещества, и горещините. Те анализирали данни от 671 625 посещения в болница, свързани с употребата на алкохол, и 721 469 посещения в болница, свързани с употребата на наркотици, в щата Ню Йорк в продължение на две десетилетия. Те са съпоставени с подробни записи на дневните температури и относителната влажност.

Чрез сравняване на дните с високи температури с близките по-хладни дни екипът се надява да види влиянието на краткосрочни климатични събития като горещи вълни. Те установяват, че посещенията в болници, свързани с употребата на алкохол, се увеличават с повишаването на температурите. Потенциалните причини за това могат да включват повече дейности на открито, рисково поведение, повишена дехидратация поради изпотяване, повишена консумация по време на приятно време и дори случаи на шофиране в нетрезво състояние.

