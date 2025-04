„Сълзи, много сълзи“: Елизабет Мос за финала на „Историята на прислужницата“

Е лизабет Мос сподели своите първи впечатления от последния сезон на "Историята на прислужницата", разкривайки инстинктивната си реакция при прочита на финалния сценарий.

По време на премиерата на шестия и последен сезон на хитовия сериал на Hulu, състояла се в сряда, 2 април, в Холивуд, актрисата призна, че е изпитала силни емоции, когато се е запознала със сценариите за епизоди 9 и 10.

„Мога ли да се изразя по-свободно?“ отвърна тя на въпрос относно първоначалните си мисли. „Свещена работа. И сълзи – много сълзи накрая.“

Мос уточни, че въпреки шока от събитията във финалния сезон, преживяването е било изключително силно: „Господи, беше девет от десет. Да, голямо нещо.“

Елизабет Мос не само изпълнява ролята на бунтарката Джун Озбърн от началото на сериала, но и е режисирала редица епизоди на "Историята на прислужницата" в хода на почти осемгодишната му история – включително и последните два във финалната серия.

На въпрос как съчетава актьорската игра с режисурата и взаимодействието със своите колеги, Мос отговори пред The Post:

„Те са много свързани. Не изпитвам нужда да ги разделям.“

Носителката на награда Еми добави: „Смятам, че това, че съм актриса, ми помага да бъда по-добър режисьор, а режисирането ми помага да играя по-добре. Просто ги оставям да си взаимодействат.“

Elisabeth Moss recalls the last day of filming #TheHandmaidsTale at the 6th and final season premiere pic.twitter.com/2Avpt6LHzY