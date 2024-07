Болезнени ужилвания: Свирепи мравки нападат хора в Калифорния

К алифорния е нападната от свирепи, потенциално смъртоносни огнени мравки, които могат да причинят изключително болезнени ужилвания и да оставят мъчителни пъпки по кожата.

Тези мравки, описани от служители на окръг Санта Барбара като „изключително агресивни“, бързо се разпространяват в района на Монтесито в покрайнините на Санта Барбара.

"Червената мравка (Red Imported Fire Ant - RIFA) е способна да хапе хора, домашни любимци и добитък, обикновено в защита на гнездото/колонията си. Отровата й може да причини болезнени пустули по кожата и може да бъде особено опасна, дори смъртоносна, за чувствителни групи или за хора с алергия към отровата“, казват от окръг Санта Барбара.

Освен невероятно болезнените ужилвания, RIFA или Solenopsis invicta може да причини скъпоструващи щети на селскостопанските култури, включително соя, патладжан и царевица.

„Смята се, че заразата идва от вноса на заразен с RIFA посадъчен материал, изпратен от окръг Ривърсайд през септември 2023 г.“, добавят служителите на окръг Санта Барбара в изявлението си от 18 юли.

RIFA е вид мравка, произхождаща от Южна Америка, но понастоящем се среща в различни региони по света, особено в южните щати на САЩ.

Тези мравки изграждат гнезда, подобни на могили, в открити площи, като тревни площи, паркове, пасища и обработваеми полета. Те са известни с това, че стават нападателни, когато гнездата им бъдат нарушени.

Fire ants come to California.



California County Warns of 'Painful Pustules' From Aggressive Ant Invasionhttps://t.co/kpIclEkXjk