В търсене на плячка: Гигантски месоядни мравки са марширували из Северна Америка

П реди повече от 47 милиона години гигантски месоядни мравки са се разхождали из праисторическите гори на Северна Америка в търсене на плячка.

Тези древни колонии в сегашния щат Уайоминг се управляват от кралици с размерите на колибри, "гигантски" не е преувеличение.

Това дори не са най-големите мравки, които са марширували из земята. Най-голямата регистрирана царица мравка е открита във фосилна форма в Германия. Тя е имала телесната маса на крапивник (вид птица), била е дълга повече от 5 см и е имала размах на крилата 16 см. Смята се, че работниците ѝ са ловували всичко, което се е изпречило на пътя им, включително гущери, бозайници и птици.

За разлика от съвременните мравки, тези древни насекоми вероятно са били екзотермични, което означава, че са се нуждаели от забележимо количество топлина в околната среда, за да оцелеят. Докато ендотермичните животни, т.е. животните, способни да регулират собствената си температура, могат да издържат на по-студен климат.

Въпросът е как тези мравки са преминали през Беринговия мост, който е свързвал Русия и Аляска с Америка и днешен Уайоминг?

През 2011 г. изследователите предположиха, че този мост някога е включвал "врата" с контролиран климат. В периоди на глобално затопляне мостът може да е позволявал на мравките и други студенокръвни организми да преминават удобно между континентите.

Тази хипотеза обаче се усложнява от откриването на вкаменена царица мравка. Тя също принадлежи към рода Titanomyrma на гигантските мравки, открити в Уайоминг и Германия. Тази обаче е открита в Британска Колумбия в Канада, което я прави първата от този вид, появила се в такъв студен климат.

Учените не могат да определят с точност размерите ѝ поради смачкания ѝ характер, но е възможно да е била голяма колкото събратята си в Уайоминг и Германия, пише ScienceAlert.

"Ако е бил по-малък вид, дали се е адаптирал към този регион с по-хладен климат чрез намаляване на размера, както прогнозирахме още през 2011 г.? Или пък е бил огромен и нашата представа за климатичната поносимост на гигантските мравки, а оттам и за начина, по който са прекосили Арктика, е била погрешна?" - чуди се палеонтологът Брус Арчибалд от университета "Саймън Фрейзър" (SFU).

Канадската Titanomyrma не е в отлично състояние, което не позволява тя да бъде причислена към определен вид, но е близка по възраст до други фосили от този вид, открити в Европа и Уайоминг.

В зависимост от това по какъв начин е бил компресиран, организмът първоначално е можел да бъде дълъг 3 или 5 сантиметра.

