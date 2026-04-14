Любопитно

Светли вторник е, почитаме и паметта на свети Мартин Изповедник, римски папа

Във втория ден от Светлата седмица и третия ден от Възкресение Христово днес православната църква отдава почит на Божията майка

14 април 2026, 07:14
С ветли вторник е. Във втория ден от Светлата седмица и третия ден от Възкресение Христово днес православната църква отдава почит на Божията майка.

Както през останалите дни след Великден, службите и песнопенията в храмовете са празнични. Поздравът „Христос Воскресе” ще се чува по време на богослуженията в продължение на 40 дни след Великден – до Възнесение Христово.

 

На 14 април честваме и паметта на свети Мартин Изповедник, римски папа.

 

Свети Мартин е роден в Централна Италия, област Умбрия. Човек с добро образование и примерен живот, той постепенно се издигнал в Римската църква и бил избран за епископ на Рим - папа (649-653 г.). Мартин станал римски папа по времето, когато животът на Църквата бил смущаван от ереста на монотелитите. Тези еретици учили, че у Иисус Христос има само една воля, откъдето идва названието им.

Заедно със свети Максим Изповедник свети Мартин защитавал православното църковно учение. За съжаление, по това време Източната църква била попаднала в мрежата на тази ерес, тъй като Цариградският патриарх Павел Втори бил привърженик на монотелитството, както и тогавашният император Констанс Втори.

Папа Мартин като смел защитник на православието се опитал със свое пространно послание, както и с изпращането на духовници, добри богослови, да върне патриарх Павел към православното учение. Но било напразно. Патриархът не само не послушал папа Мартин, но със съдействието на императора заточил пратениците на Мартин на различни острови. Констанс Втори изпратил свои служители в Рим и те с измама арестували самия папа Мартин. Императорът го обвинил в държавна измяна. По заповед на Констанс двамата защитници на православното учение, Максим Изповедник и папа Мартин, били насила закарани в Цариград, където били изтезавани и съдени като политически престъпници. Положени били много усилия да се съгласят с учението на еретиците. И двамата обаче останали твърди в православните си убеждения и не престанали да изобличават лъжеучението на монотелитите.

След като претърпял много оскърбления и лишения, папа Мартин бил изпратен на заточение в Херсон Таврически, на полуостров Крим, където след две години починал на 16 септември 655 г., като до края на живота си останал непоколебим изповедник на православното учение.

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
светли вторник Мартин Изповедник
Последвайте ни
Времето във вторник: Слънчево с температури до 20 градуса

Тръмп заплаши: След като

Украйна се оттегли от още едно село в Сумска област

Aмериканската армия блокира иранските пристанища

Фиктивни договори и закрити фирми: Как се разплитат сложни осигурителни схеми

pariteni.bg
10 породи кучета, подходящи за отглеждане на открито

dogsandcats.bg
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 6 дни
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 6 дни
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 6 дни
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шест урока от милиардер, който някога е продавал кръвта си, за да си купи храна

Любопитно Преди 36 минути

Милиардерът, който преобрази крайбрежието на Бруклин, е извървял пътя от работа във ферма до изграждането на имотна империя за милиарди. Ето уроците, които е научил по трудния начин

Проучване: Изкуственият интелект прави хората по-самотни

Любопитно Преди 1 час

Изследователи от университета Аалто са установили, че популярните ботове с изкуствен интелект постепенно разрушават социалния живот на хората. Въпреки илюзията за постоянна подкрепа, подобни ботове карат потребителите да се чувстват още по-самотни в реалния свят

Тръмп: Иран настоява за споразумение

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Мога да ви кажа, че другата страна се свърза с нас

Угандийски генерал поиска милиард долара и най-красивата туркиня

Свят Преди 10 часа

После Кайнеругаба написа, че се страхува от всички страни с ядрени оръжия, включително Русия

Арестуваха кмета на Солище за купуване на гласове

България Преди 11 часа

Той е предоставил пари на собственик на местен магазин

Израел влезе в градски сражения с „Хизбула" в Ливан

Свят Преди 12 часа

Смята се, че десетки бойци на „Хизбула“ са в капан в Бинт Джбейл

Разследват убийството на мъж във Варна

България Преди 12 часа

Тялото му е намерено рано тази сутрин пред блок в града

Мадяр: Знам кой е кръстникът на приятелствата на Орбан, Вучич и Фицо

Свят Преди 13 часа

Орбан е организирал операция под фалшив флаг с т. нар. план за взрив на „Турски поток“, смята Мадяр

Войната в Украйна избухна с нова сила

Свят Преди 14 часа

Киев и Москва взаимно се обвиняваха, че са нарушили примирието стотици пъти

Папа Лъв XIV на историческо посещение в Алжир

Свят Преди 14 часа

Tова става в момент, когато той е подложен на остри критики от Тръмп

Мадяр: Украйна не може да влезе в ЕС

Свят Преди 15 часа

Мадяр: На първо място, става дума за държава, която е във война

Сблъсък между Мъск и Сорос след изборите в Унгария

Свят Преди 16 часа

Мъск открито подкрепяше Виктор Орбан

Урсула фон дер Лайен: ЕС трябва да произвежда повече енергия

Свят Преди 16 часа

От началото на ударите срещу Иран ЕС е платил 22 милиарда евро повече за внасяните изкопаеми горива

Два танкера успяха да се промъкнат преди блокадата на Тръмп

Свят Преди 16 часа

Танкерът „Аврора“ е натоварен с ирански петролни продукти

До 18 метеорита на час: Ето кога е пикът на Лириди

Любопитно Преди 17 часа

На 19 април се очаква краят на окултацията на звездния куп Плеяди от Луната

Екстрадират български ученик за бомбени заплахи във Франция

Свят Преди 17 часа

Тъй като е непълнолетен, ще бъде съден от специализиран съд, а максималното наказание е до 2,5 години

Всичко от днес

От мрежата

