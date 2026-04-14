Тръмп заплаши: След като "приключим с Иран" може "да се отбием" в Куба

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че "САЩ може да се отбият в Куба, след като приключат с Иран", предаде "Франс прес".

Той каза пред журналисти, че много американски граждани от кубински произход са били "третирани много зле" и че много от членовете на техните семейства са били убити или пребити.

"Куба е провалена държава", посочи Тръмп и добави, че карибският остров е бил управляван ужасно в продължение на много години от комунистическия революционер Фидел Кастро.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел предупреди преди дни Вашингтон да не ескалира конфликта между двете страни с военна конфронтация.

"Ако това се случи, ще има боеве", заяви Диас-Канел и добави, че страната не иска война.

Тръмп на няколко пъти заплаши да предприеме по-твърди мерки срещу Куба и говори открито за възможността да "превземе" острова.

През март Куба потвърди, че води преговори със САЩ с цел облекчаване на напрежението в отношенията.

Отношенията между САЩ и Куба са обтегнати повече от шест десетилетия, още от времето на Кубинската революция през 1959 г., когато Фидел Кастро идва на власт и установява комунистически режим.

Напрежението достига връх по време на Карибската криза през 1962 г., когато светът се изправя на ръба на ядрена война заради разполагането на съветски ракети в Куба. След това САЩ налагат дългогодишно икономическо ембарго срещу острова, което остава в сила и до днес в различни форми.

През 2014 г. при администрацията на Барак Обама започва процес на затопляне на отношенията, включително възстановяване на дипломатическите връзки. Този курс обаче е частично обърнат по време на управлението на Доналд Тръмп, който затяга санкциите и заема по-твърда позиция спрямо Хавана.

В последните години Куба се сблъсква с тежка икономическа криза, недостиг на стоки и периодични протести, което допълнително усложнява отношенията със САЩ и засилва политическото напрежение в региона.