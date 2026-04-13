Свят

Войната в Украйна избухна с нова сила

Киев и Москва взаимно се обвиняваха, че са нарушили примирието стотици пъти

13 април 2026, 17:59
Войната в Украйна избухна с нова сила
Източник: AP/БТА

Р усия и Украйна подновиха нощните си атаки с дронове след изтичането на краткото прекратяване на огъня, обявено по повод православния Великден и белязано от обвинения за нарушения и от двете страни, предаде "Франс прес".

Според украинските военновъздушни сили Русия е изстреляла срещу Украйна 98 дрона, от които 87 са били свалени. От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта е прехванало 33 украински дрона.

Русия атакува Украйна часове след предложението на Путин

По време на 32-часовото прекратяване на огъня, което започна в 16:00 ч. в събота, Киев и Москва взаимно се обвиняваха, че са нарушили примирието стотици пъти. 

Украинският президент Володимир Зеленски прие прекратяването на огъня, предложено от неговия колега Владимир Путин, като заяви, че страната му ще отговори "с удар на удара" за всяко едно от нарушенията от страна на Русия, припомня АФП.  Двете армии взаимно се обвиниха в стотици артилерийски обстрели, удари с дронове, включително срещу мирни жители, и няколко атаки с пехота.

В събота Володимир Зеленски заяви, че би било "правилно" прекратяването на огъня да бъде удължено, като уточни, че е отправил предложение към Москва.

Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушения на великденското примирие

Но Кремъл изключи тази възможност, освен ако Киев не се подчини на условията, които Русия поставя.

Москва изисква от Киев политически и териториални отстъпки, по-специално пълно изтегляне от източната област Донецк, която е само частично под руски контрол. Тези изисквания се отхвърлят от украинската страна, която си смята за равни на капитулация пред руската агресия.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
