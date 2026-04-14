Времето се променя: Сахарски прах, градушки и валежи до края на април

В следващите 4 дни сутрините ще са с условия за понижена видимост в ниската част на страната. Облачността ще е с повече слънчеви разкъсвания в Централна и Източна България, и по-съществена в западните и най-вече в Югозападните райони. Именно там ще се развиват кратки, локални валежи с оскъдна гръмотевична активност. Дневните температури ще са в интервала 15-20 градуса, сутрин рано - между 5 и 10 градуса, съобщава NOVA.

През почивните дни около Томина неделя и изборите предпоставки за валеж ще има на повече места, но отново явленията ще са кратки и с ограничен обхват. С нахлуването на малко по-студен въздух дневните температури ще се понижат леко до нива от 13 до 18 градуса.

След изборите динамични периоди ще са дните 21-23 и след това 25-28 април. С преминаването на смущения ще вали дъжд, в някои части на страната интензивно. В някои от дните ще се оформят мощни гръмотевични явления с риск от градушка.

Ветровете ще са южни и силни, особено в Източна България. Преносът на въздух от Средиземноморието ще е причина за по-висока концентрация на сахарски прах в Западна България. Валежите в Югозапада ще са с жълтеникав оттенък.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.

