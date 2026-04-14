България

Времето се променя: Сахарски прах, градушки и валежи до края на април

Дневните температури ще са в интервала 15-20 градуса, сутрин рано - между 5 и 10 градуса

14 април 2026, 09:30
Източник: Istock

В следващите 4 дни сутрините ще са с условия за понижена видимост в ниската част на страната. Облачността ще е с повече слънчеви разкъсвания в Централна и Източна България, и по-съществена в западните и най-вече в Югозападните райони. Именно там ще се развиват кратки, локални валежи с оскъдна гръмотевична активност. Дневните температури ще са в интервала 15-20 градуса, сутрин рано - между 5 и 10 градуса, съобщава NOVA.

През почивните дни около Томина неделя и изборите предпоставки за валеж ще има на повече места, но отново явленията ще са кратки и с ограничен обхват. С нахлуването на малко по-студен въздух дневните температури ще се понижат леко до нива от 13 до 18 градуса.

След изборите динамични периоди ще са дните 21-23 и след това 25-28 април. С преминаването на смущения ще вали дъжд, в някои части на страната интензивно. В някои от дните ще се оформят мощни гръмотевични явления с риск от градушка.

Ветровете ще са южни и силни, особено в Източна България. Преносът на въздух от Средиземноморието ще е причина за по-висока концентрация на сахарски прах в Западна България. Валежите в Югозапада ще са с жълтеникав оттенък.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.
 

Прогноза за времето Валежи Гръмотевични бури Температури Сахарски прах Градушка
Последвайте ни
pariteni.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 6 дни
Ексклузивно

Преди 6 дни
Ексклузивно

Преди 6 дни
Ексклузивно

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран

Свят Преди 23 минути

"Сега топката е в полето на иранците", подчерта американският вицепрезидент

Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня“, остава в ареста

България Преди 1 час

Водачът е нарушил и забраната за движение на тежкотоварни автомобили към столицата

Светли вторник е, почитаме и паметта на свети Мартин Изповедник, римски папа

Любопитно Преди 2 часа

Във втория ден от Светлата седмица и третия ден от Възкресение Христово православната църква отдава почит на Божията майка

ЦИК организира Ден на отворени врати за най-младите избиратели

Парламентарни избори Преди 2 часа

Ще им бъде показано нагледно как се гласува с машина и как с хартия преди вота на 19 април

Украйна се оттегли от още едно село в Сумска област

Свят Преди 2 часа

Русия и Украйна подновиха нощните си атаки с дронове след изтичането на краткото прекратяване на огъня, обявено по повод православния Великден

Проучване: Изкуственият интелект прави хората по-самотни

Любопитно Преди 2 часа

Изследователи от университета Аалто са установили, че популярните ботове с изкуствен интелект постепенно разрушават социалния живот на хората. Въпреки илюзията за постоянна подкрепа, подобни ботове карат потребителите да се чувстват още по-самотни в реалния свят

Накратко: Последен шанс – Легендарни дестинации, които можем да загубим до 20 години

Любопитно Преди 3 часа

Климатичните промени и покачването на морското равнище вече не са просто прогнози, а реалност, която застрашава някои от най-емблематичните места на планетата. Учените предупреждават, че следващите две десетилетия може да са последният ни шанс да видим тези природни и културни съкровища в автентичния им вид

Златните 60 минути: Как да възстановим кожата си след спорт

Любопитно Преди 3 часа

Грижата за кожата след фитнес залата е важна, за да се избегнат обриви

Времето във вторник: Слънчево с температури до 20 градуса

България Преди 3 часа

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна

Мелони се скара на Тръмп заради папата

Свят Преди 11 часа

Това представлява рядък укор на Мелони към Тръмп

Тръмп: Иран настоява за споразумение

Свят Преди 11 часа

Тръмп: Мога да ви кажа, че другата страна се свърза с нас

Угандийски генерал поиска милиард долара и най-красивата туркиня

Свят Преди 12 часа

После Кайнеругаба написа, че се страхува от всички страни с ядрени оръжия, включително Русия

Арестуваха кмета на Солище за купуване на гласове

България Преди 13 часа

Той е предоставил пари на собственик на местен магазин

Израел влезе в градски сражения с „Хизбула“ в Ливан

Свят Преди 13 часа

Смята се, че десетки бойци на „Хизбула“ са в капан в Бинт Джбейл

Разследват убийството на мъж във Варна

България Преди 14 часа

Тялото му е намерено рано тази сутрин пред блок в града

Мадяр: Знам кой е кръстникът на приятелствата на Орбан, Вучич и Фицо

Свят Преди 14 часа

Орбан е организирал операция под фалшив флаг с т. нар. план за взрив на „Турски поток“, смята Мадяр

Всичко от днес

От мрежата

