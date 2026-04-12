Мариус Куркински с откровена изповед за греховете, самотата, любовта и цената на сцената

"Аз съм егоистичен човек. Не съм направил достатъчно добро", споделя актьорът пред Мариян Станков – Мон Дьо

12 април 2026, 10:35
Христос Воскресе! Празнуваме Великден, а имен ден имат...

Христос Воскресе! Празнуваме Великден, а имен ден имат...
Диана от Hell’s Kitchen: Кухнята и сцената носят едно и също усещане! (ВИДЕО)

Диана от Hell’s Kitchen: Кухнята и сцената носят едно и също усещане! (ВИДЕО)
Актрисата Диана Димитрова приключи участието си в Hell’s Kitchen

Актрисата Диана Димитрова приключи участието си в Hell’s Kitchen
Рая Пеева обяви, че е бременна от Явор Бахаров

Рая Пеева обяви, че е бременна от Явор Бахаров
Виктор: “Пееш или лъжеш” ми даде увереност да повярвам в себе си

Виктор: “Пееш или лъжеш” ми даде увереност да повярвам в себе си
Милорад след Hell’s Kitchen: Най-трудното не беше готвенето, а хората! (ВИДЕО)

Милорад след Hell’s Kitchen: Най-трудното не беше готвенето, а хората! (ВИДЕО)
Велики четвъртък е - най-важният ден от Страстната седмица

Велики четвъртък е - най-важният ден от Страстната седмица
Две грешки преди лягане, които увеличават риска от инфаркт

Две грешки преди лягане, които увеличават риска от инфаркт

В новия епизод на подкаста „Храмът на историите“ пред водещия Мариян Станков – Мон Дьо, актьорът Мариус Куркински прави откровена и лична изповед, в която говори за греховете, самотата, любовта и цената на сцената.

Още в началото на разговора Куркински се отклонява от темата за ролите и заявява:

„Определям себе си като егоистичен човек и признава, че не е дал достатъчно на близките си.“

Той споделя, че театърът го е „окастрил“ от необходимото отношение към хората около него.

Актьорът се връща към началото на кариерата си и успехите през 90-те години, когато се утвърждава като една от големите звезди на българската сцена. Въпреки това признава, че именно осъзнаването, че няма да стане световноизвестен артист, го е накарало да се вземе насериозно като творец.

В интервюто той говори и за най-тежките лични моменти – загубата на майка си и по-късно на баща си. И в двата случая излиза на сцена почти веднага след трагедиите, като днес си задава въпроса дали това е сила или липса на чувствителност.

След смъртта на майка си преживява тежък период, който определя като „опасен“. Отдръпва се от сцената и признава, че е допуснал грешки, за които се срамува, но отказва да ги назове конкретно.

По темата за любовта Куркински казва: „Любовта е преживяно състояние.“

Той разказва за голяма споделена любов, която завършва по взаимно решение, за да остане „чиста“, както и за друга връзка, която описва като „тотална щета“.

Днес актьорът признава, че е сам в личния си живот, но не приема това като трагедия, а като резултат от избора и пътя, който е извървял.

Куркински засяга и темата за вярата, като заявява: „Бог не мълчи, хората са тези, които са спрели да чуват.“

Според него проблемът не е в отсъствието на Бог, а във „вкаменяването“ на човешките сърца.

Той коментира и състоянието на българската култура, като изразява съжаление за загубата на вкус към по-дълбокото изкуство. Именно затова новият му спектакъл е посветен на българските автори и език.

В края на разговора Куркински оставя въпрос, който определя като най-важния, а именно: „Къде си?“

Възкресение Христово: Какви послания отправиха политиците

Възкресение Христово: Какви послания отправиха политиците

След близо 21 часа преговори: САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение

След близо 21 часа преговори: САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение

Издирват млад мъж от Девня

Издирват млад мъж от Девня

Шега със

Шега със "зловещо агнешко" превърна сладкарница в Детройт в хит онлайн

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Как да се грижим за бременна котка

Как да се грижим за бременна котка

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
"Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 4 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 4 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 5 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 5 дни
Полицаи застреляха мъж, нападнал с мачете хора на гара в Ню Йорк

Полицаи застреляха мъж, нападнал с мачете хора на гара в Ню Йорк

Циклон удари Северния остров на Нова Зеландия, стотици са евакуирани

Експерти разкриха най-доброто време за консумация на кисело мляко

Експерти разкриха най-доброто време за консумация на кисело мляко

Езическите корени на Великден: Скритите тайни зад символите на пролетта

Езическите корени на Великден: Скритите тайни зад символите на пролетта

Унгария гласува на парламентарни избори

Унгария гласува на парламентарни избори

Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение

Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение

Развенчани митове и неочаквани ползи за тялото - 2 яйца за закуска в продължение на 2 седмици

Развенчани митове и неочаквани ползи за тялото - 2 яйца за закуска в продължение на 2 седмици

Великденски традиции: Символиката на яйцето, козунака и празничната трапеза

Великденски традиции: Символиката на яйцето, козунака и празничната трапеза

Времето на Великден: Слънце и до 18 градуса, слаб дъжд на места

Времето на Великден: Слънце и до 18 градуса, слаб дъжд на места

Благодатният огън от Йерусалим пристигна в България

Благодатният огън от Йерусалим пристигна в България

Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена и ракетна програма

Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена и ракетна програма

Ирански медии: САЩ отправят "прекомерни изисквания" по отношение на Ормузкия проток

Ирански медии: САЩ отправят "прекомерни изисквания" по отношение на Ормузкия проток

МВнР издаде предупреждение за българите в Ирландия заради продължаващите протести

МВнР издаде предупреждение за българите в Ирландия заради продължаващите протести

Учени откриха как да намалят мазнините в пържените картофи, без да променят вкуса им

Учени откриха как да намалят мазнините в пържените картофи, без да променят вкуса им

България в еврозоната: ЕЦБ отчита незначително увеличение на цените

България в еврозоната: ЕЦБ отчита незначително увеличение на цените

Два американски военни кораба са преминали през Ормузкия проток

Два американски военни кораба са преминали през Ормузкия проток

