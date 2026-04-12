Мариус Куркински с откровена изповед за греховете, самотата, любовта и цената на сцената

В новия епизод на подкаста „Храмът на историите“ пред водещия Мариян Станков – Мон Дьо, актьорът Мариус Куркински прави откровена и лична изповед, в която говори за греховете, самотата, любовта и цената на сцената.

Още в началото на разговора Куркински се отклонява от темата за ролите и заявява:

„Определям себе си като егоистичен човек и признава, че не е дал достатъчно на близките си.“

Той споделя, че театърът го е „окастрил“ от необходимото отношение към хората около него.

Актьорът се връща към началото на кариерата си и успехите през 90-те години, когато се утвърждава като една от големите звезди на българската сцена. Въпреки това признава, че именно осъзнаването, че няма да стане световноизвестен артист, го е накарало да се вземе насериозно като творец.

В интервюто той говори и за най-тежките лични моменти – загубата на майка си и по-късно на баща си. И в двата случая излиза на сцена почти веднага след трагедиите, като днес си задава въпроса дали това е сила или липса на чувствителност.

След смъртта на майка си преживява тежък период, който определя като „опасен“. Отдръпва се от сцената и признава, че е допуснал грешки, за които се срамува, но отказва да ги назове конкретно.

По темата за любовта Куркински казва: „Любовта е преживяно състояние.“

Той разказва за голяма споделена любов, която завършва по взаимно решение, за да остане „чиста“, както и за друга връзка, която описва като „тотална щета“.

Днес актьорът признава, че е сам в личния си живот, но не приема това като трагедия, а като резултат от избора и пътя, който е извървял.

Куркински засяга и темата за вярата, като заявява: „Бог не мълчи, хората са тези, които са спрели да чуват.“

Според него проблемът не е в отсъствието на Бог, а във „вкаменяването“ на човешките сърца.

Той коментира и състоянието на българската култура, като изразява съжаление за загубата на вкус към по-дълбокото изкуство. Именно затова новият му спектакъл е посветен на българските автори и език.

В края на разговора Куркински оставя въпрос, който определя като най-важния, а именно: „Къде си?“