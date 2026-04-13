Угандийски генерал поиска милиард долара и най-красивата туркиня

Г лавнокоманващият армията на Уганда Мухузи Кайнеругаба поиска милиард долара от Турция, както и най-красивата жена на страната за съпруга, за да избегне по-нататъшно напрежение между Кампала и Анкара.
„Ако проблемите ни не бъдат решени, ще прекъснем всички дипломатически отношения с Турция в рамките на следващите 30 дни. Изискваме Турция незабавно да предостави 1 милиард долара, преди да започнат преговорите“, обяви угандийският генерал.
По-късно той добави още едно искане, изисквайки „най-красивата жена на Турция“ за съпруга.
Освен това Кайнеругаба подчерта, че парите, които иска от Турция, ще послужат като „дивидент за сигурността“ заради участието ѝ в стабилизирането на Сомалия, в което тя играе водеща роля от 2007 г. насам.
И двата поста в X бяха изтрити по-късно и заместени с цитат на представителя на Уганда в ООН, Адония Айебаре.
Tweets by @mkainerugaba on Türkiye are a reflection of dissatisfaction with the way Uganda's serious concerns have been handled. Uganda values its partnerships with our Turkish Friends but not at the expense of our sovereignty. Uganda looks forward to good faith talks aimed at…— Adonia Ayebare (@adoniaayebare) April 11, 2026
После Кайнеругаба написа, че се страхува от всички страни с ядрени оръжия, включително Русия.
„Не мога да се забърквам с тези хора. Максимално уважение“, заяви генералът. Той изброи и страните, чиито войници уважава. Сред тях са Уганда, Руанда, Обединеното кралство, САЩ, Русия, Етиопия, Израел, Китай, Виетнам и Афганистан.
По-рано Кайнеругаба заяви, че всеки мъж, който предложи брак, като коленичи пред жена, ще бъде хвърлен в затвора и определи тази традиция като „глупости, измислени от бели хора“.
People often ask me, what do I fear? I fear all the nuclear powers i.e. USA, the Russian Federation, China, the United Kingdom, France, India, Pakistan, North Korea and Israel. I cannot mess with those guys. Maximum respect.— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 11, 2026