Угандийски генерал поиска милиард долара и най-красивата туркиня

После Кайнеругаба написа, че се страхува от всички страни с ядрени оръжия, включително Русия

13 април 2026, 21:28
Г лавнокоманващият армията на Уганда Мухузи Кайнеругаба поиска милиард долара от Турция, както и най-красивата жена на страната за съпруга, за да избегне по-нататъшно напрежение между Кампала и Анкара. 

„Ако проблемите ни не бъдат решени, ще прекъснем всички дипломатически отношения с Турция в рамките на следващите 30 дни. Изискваме Турция незабавно да предостави 1 милиард долара, преди да започнат преговорите“, обяви угандийският генерал.

По-късно той добави още едно искане, изисквайки „най-красивата жена на Турция“ за съпруга. 

Освен това Кайнеругаба подчерта, че парите, които иска от Турция, ще послужат като „дивидент за сигурността“ заради участието ѝ в стабилизирането на Сомалия, в което тя играе водеща роля от 2007 г. насам.

И двата поста в X бяха изтрити по-късно и заместени с цитат на представителя на Уганда в ООН, Адония Айебаре.

После Кайнеругаба написа, че се страхува от всички страни с ядрени оръжия, включително Русия.

„Не мога да се забърквам с тези хора. Максимално уважение“, заяви генералът. Той изброи и страните, чиито войници уважава. Сред тях са Уганда, Руанда, Обединеното кралство, САЩ, Русия, Етиопия, Израел, Китай, Виетнам и Афганистан. 

По-рано Кайнеругаба заяви, че всеки мъж, който предложи брак, като коленичи пред жена, ще бъде хвърлен в затвора и определи тази традиция като „глупости, измислени от бели хора“.

Източник: БГНЕС    
