Свят

Украйна се оттегли от още едно село в Сумска област

Русия и Украйна подновиха нощните си атаки с дронове след изтичането на краткото прекратяване на огъня, обявено по повод православния Великден

14 април 2026, 06:59
Украйна се оттегли от още едно село в Сумска област
Източник: AP/БТА

У краинската армия съобщи, че се е оттеглила от още едно село в близост до границата с Русия в Сумска област вследствие на натиска от руските атаки, предаде ДПА.

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Украинският 14-и армейски корпус написа във Facebook, че войските му са се оттеглили от село Миропилске към подготвени позиции, за да се избегнат жертви.

Руските сили са пробили границата на няколко места в северната украинска Сумска област. Най-голямата контролирана от Русия зона е близо до село Юнакивка, откъдето украинските войски започнаха контраофанзивата си в руската Курска област през 2024 г.

Войната в Украйна избухна с нова сила

Настъплението близо до Миропилске е в малък мащаб, но е стъпка към по-масирано руско нахлуване в украинска територия в Сумска област. 

Русия и Украйна подновиха нощните си атаки с дронове след изтичането на краткото прекратяване на огъня, обявено по повод православния Великден и белязано от обвинения за масови нарушения и от двете страни, предаде по-рано "Франс прес", като се позова на изявления от двете държави.

Русия се похвали с нов успех в Сумска област

Според украинските военновъздушни сили Русия е изстреляла срещу Украйна 98 дрона, от които 87 са били свалени. От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта срещу неделя е спряло 33 украински дрона.

По време на 32-часовото прекратяване на огъня, което започна в 16:00 ч. в събота, Киев и Москва взаимно се обвиняваха, че са нарушили примирието стотици пъти.

Източник: БТА - Алексей Маргоевски, Асен Георгиев    
Украйна се оттегли от още едно село в Сумска област

Украйна се оттегли от още едно село в Сумска област

