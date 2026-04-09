Виктор: “Пееш или лъжеш” ми даде увереност да повярвам в себе си

И ма истории, които не просто се разказват, те се преживяват. Виктор е новият гост в “Капките Podcast” - едно от най-големите открития на “Пееш или лъжеш”, а днес вече и част от "Като две капки вода”. Зад таланта му стои живот, в който нищо не е било даденост - домове за сираци, липса на семейство и трудни избори. И въпреки това, той е усмихнат, самоироничен и през целия разговор не спира да се шегува със себе си, с историята си и дори с цвета на кожата си.

Детство, в което се бориш за най-малките неща

“В домовете е много тежко. Ти си дете, искаш да скачаш, да тичаш, а се бориш за храна… малки са порциите, не стигат. Молиш се някой да не яде, за да вземеш неговата чиния”, спомня си Виктор. За детството си, в което липсват най-базовите неща, но остава нещо друго - инстинктът да оцеляваш. Още тогава Виктор се сблъсква с агресия и отхвърляне, дори му се налага да ходи с общинска охрана до училище. Как се израства без усещане за сигурност? - чуйте неговата история в новия епизод на “Капките Podcast”.

Една нощ на улицата, която променя всичко

Има моменти, които преобръщат живота ти. За Виктор това е вечерта, в която остава заключен извън дома си. “Майка ми отново пиеше някъде, а хазяите не искаха да се разправят повече с нея и бяха сменили бравата. Трябваше да спя на улицата”. Тогава непознат цветнокож го приютява: “Това беше първата ми среща с човек с моя цвят на кожата. Той ме заведе у дома си, където за първи път видях истинска африканска вечеря”. Тази съдбовна среща отваря сърцето на Виктор за Бог, който е негова опора до днес.

Когато нямаш семейство, създаваш свое

“Не знам кой е баща ми. Опитвал съм да се свържа с него, но неуспешно” - споделя Виктор. Връзката с майка му е повече от трудна: “Казах ѝ: Ако не направиш нещо за проблема си с алкохола, забрави, че имаш син”. Но днес Виктор вече гледа напред, защото най-важното за него е семейството, което сам е създал. Той споделя, че годеницата му Вирджиния и техния син Авигейл са най-големият успех в живота му.

“Пееш или лъжеш” му дава увереност

В един свят без сигурност, музиката се превръща в негова опора. “Ако не беше музиката, вероятно щях да работя доставчик или на някой строителен обект“, казва Виктор. Именно участието му в “Пееш или лъжеш” му дава увереността да повярва в себе си. “Когато усетих енергията на Владо Зомбори, разбрах, че имам много сила и емоция, която мога да разгърна”. Той издава и че участието му не е било по собствено желание - именно годеницата му изпраща кандидатурата, която променя целия му живот.

Музиката като спасение

Днес Виктор вече е част от “Като две капки вода", но и там има своите страхове. “Най-много ме притеснява журито!” - категоричен е той, като добавя нещо неочаквано: “Фънки ми е най-спокоен, притесняват ме Веско и Васко”. И въпреки напрежението, той вече усеща промяната: “Хората ме гледат с други очи след “Капките”, по-толерантни са”. Това ли е признанието, което е чакал цял живот? - чуйте от Виктор в “Капките Podcast”.

Какъв е пътят от детство без сигурност до най-гледаното шоу в България? Как се запазва усмивката, когато животът не ти е давал поводи за нея? И може ли човек сам да изгради семейството, за което винаги е мечтал, без да има пример за такова? Виктор разказва всичко това - честно, емоционално и с много хумор в новия епизод на “Капките Podcast”.