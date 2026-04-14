Проучване: Изкуственият интелект прави хората по-самотни

И зследователи от университета Аалто са установили, че популярните ботове с изкуствен интелект постепенно разрушават социалния живот на хората. Въпреки илюзията за постоянна подкрепа, подобни ботове карат потребителите да се чувстват още по-самотни в реалния свят, пише Techxplore .

В продължение на две години учените анализират поведението на потребителите, търсещи утеха в чатботове. Такива програми никога не се уморяват, не съдят и винаги са на разположение. Именно липсата на емоционални усилия се превръща в основен проблем.

На фона на безупречния изкуствен интелект, реалните човешки взаимоотношения започват да изглеждат твърде сложни и изтощителни . В резултат на това потребителите:

престават да проявяват инициатива в комуникацията на живо;

стават емоционално зависими от алгоритми;

постепенно се изолират от обществото.

Риск от депресия и суицидни мисли

Анализът на данни от над 2000 потребители разкри тревожни тенденции. Година след като започнали да общуват с бот с изкуствен интелект, речта на хората показвала значително повече маркери за психологическо разстройство.

По-специално, изследователите са регистрирали:

Увеличаване на сигналите за самота и депресивни състояния.

Появата на суицидни мисли при активни потребители.

Загуба на умения за разрешаване на конфликти в реалния живот.

Както отбелязва изследователката Талайе Аледавуд, пълният обхват на въздействието на тези системи в момента е неизвестен. Ученият призовава потребителите да бъдат внимателни и да не възприемат изкуствения интелект като пълен заместител на емоционалната подкрепа от хората.

„Допуснахме грешка, като приехме безусловно социалните медии. Трябва да бъдем много по-внимателни с изкуствения интелект“, предупреждава ученият.

Учените подчертават, че ефектът на „дигиталните приятели“ зависи пряко от контекста. Това, което носи облекчение сега, може да навреди на психичното здраве в дългосрочен план.