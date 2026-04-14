България

Тежка катастрофа в Бургаско: Четирима пострадаха, а дете е с опасност за живота

Инцидентът е станал на пътя между Карнобат и Айтос

14 април 2026, 08:53
Т ежка катастрофа на пътя между Карнобат и Айтос, в участъка между селата Кликач и Чукарка. 14-годишен е в кома с животозастрашаваща травма на главата, освен това 7-годишно момиче е пострадало, както и двама възрастни.

Пътният инцидент е станал около час след полунощ на 12 април.  

Лек автомобил, управляван от 24-годишен мъж от Карнобат, е загубил контрол заради несъобразена скорост при мокра настилка. Колата е излязла извън пътя, ударила се е в мантинелата, след което се е върнала на платното и е блъснала движещо се в дясната МПС с бургаска регистрация, шофирано от 27-годишен мъж от Малко Търново.

Пострадали са четирима души от удареното превозно средство, сред тях две деца.

35-годишен мъж е с контузия на гръдния кош. Той е освободен за домашно лечение. 33-годишна жена е с общи контузии, отказала е медицинска помощ. 7-годишно момиче е с нараняване на подбедрицата. То също е освободено за домашно лечение. 14-годишно момче с черепно-мозъчна травма в тежко състояние и с опасност за живота, предава NOVA.

В резултат на катастрофата са нанесени и материални щети по пътната инфраструктура - повредени са девет мантинели и осем предпазни колчета.

Източник: NOVA    
