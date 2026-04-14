Експерт предупреди: Недостиг на дизел в Европа и България до края на април

„Трябва да почнем да мислим какво да направи държавата, ако се стигне до недостиг на дизел”, заяви енергийният експерт Боян Рашев в предаването „Здравей, България”. Той очерта критичен сценарий, при който Европа и България могат да се изправят пред реална липса на горива още в края на април, ако конфликтът в Близкия изток и напрежението около Ормузкия проток не бъдат овладени своевременно.

Рашев посочи, че в момента на глобално ниво се отчита дефицит от 13 милиона барела петрол на ден в сравнение с края на февруари. „Физически недостиг в Азия вече има от известно време. Последните кораби, които са напуснали протока преди края на февруари, вече стигат Европа”, обясни експертът. Според него най-големият риск за континента е свързан с наличността на керосин и дизел, тъй като капацитетът на европейските рафинерии е силно ограничен.

Експертът категорично се обяви против административното регулиране и поставянето на тавани на цените. „Преди всичко не трябва да се пипат цените на горивата. В момента, в който почнем да пипаме цените, това би предизвикало недостиг, просто защото ние ще продължим да си живеем нормално, ще продължим да си купуваме и да пътуваме”, подчерта Рашев. Той обясни, че цената е класическият механизъм, чрез който се ограничава потреблението в ситуация на дефицит, и всяка намеса би довела до скриване на продуктите от пазара.

Боян Рашев отбеляза, че България е в сравнително по-сигурна позиция спрямо други европейски държави. „В Европейския съюз Нидерландия, Белгия, Румъния и България са четирите държави, които произвеждат на собствена територия достатъчно горива от всички видове и имат потенциал да изнасят. Останалите държави са нетни вносители”, обясни той. Той подчерта важността на местната рафинерия, която все още работи на максимален капацитет.

Експертът предупреди и за дългосрочен риск, свързан с производството на торове, което изисква големи количества газ. „Следващата голяма криза ще бъде свързана с това, че няма достатъчно торове и съответно няма да има достатъчно хранителна продукция. Затова трябва да се помисли за ограничаване на износа на торове извън Европейския съюз”, заключи Боян Рашев.

Целия разговор гледайте във видеото.