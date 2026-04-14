Експерт предупреди: Недостиг на дизел в Европа и България до края на април

Рашев посочи, че в момента на глобално ниво се отчита дефицит от 13 милиона барела петрол на ден в сравнение с края на февруари

14 април 2026, 09:19
Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон
Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран
Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня", остава в ареста
Aмериканската армия блокира иранските пристанища
Времето във вторник: Слънчево с температури до 20 градуса
Тръмп: Иран настоява за споразумение
Два танкера успяха да се промъкнат преди блокадата на Тръмп
Арестуваха шофьор на камион, умишлено блокирал движението в тунел на АМ „Хемус"

„Трябва да почнем да мислим какво да направи държавата, ако се стигне до недостиг на дизел”, заяви енергийният експерт Боян Рашев в предаването „Здравей, България”. Той очерта критичен сценарий, при който Европа и България могат да се изправят пред реална липса на горива още в края на април, ако конфликтът в Близкия изток и напрежението около Ормузкия проток не бъдат овладени своевременно.

Рашев посочи, че в момента на глобално ниво се отчита дефицит от 13 милиона барела петрол на ден в сравнение с края на февруари. „Физически недостиг в Азия вече има от известно време. Последните кораби, които са напуснали протока преди края на февруари, вече стигат Европа”, обясни експертът. Според него най-големият риск за континента е свързан с наличността на керосин и дизел, тъй като капацитетът на европейските рафинерии е силно ограничен.

Експертът категорично се обяви против административното регулиране и поставянето на тавани на цените. „Преди всичко не трябва да се пипат цените на горивата. В момента, в който почнем да пипаме цените, това би предизвикало недостиг, просто защото ние ще продължим да си живеем нормално, ще продължим да си купуваме и да пътуваме”, подчерта Рашев. Той обясни, че цената е класическият механизъм, чрез който се ограничава потреблението в ситуация на дефицит, и всяка намеса би довела до скриване на продуктите от пазара.

Боян Рашев отбеляза, че България е в сравнително по-сигурна позиция спрямо други европейски държави. „В Европейския съюз Нидерландия, Белгия, Румъния и България са четирите държави, които произвеждат на собствена територия достатъчно горива от всички видове и имат потенциал да изнасят. Останалите държави са нетни вносители”, обясни той. Той подчерта важността на местната рафинерия, която все още работи на максимален капацитет.

Експертът предупреди и за дългосрочен риск, свързан с производството на торове, което изисква големи количества газ. „Следващата голяма криза ще бъде свързана с това, че няма достатъчно торове и съответно няма да има достатъчно хранителна продукция. Затова трябва да се помисли за ограничаване на износа на торове извън Европейския съюз”, заключи Боян Рашев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Недостиг на дизел Енергийна криза Боян Рашев Цени на горивата Близкоизточен конфликт Ормузки проток
