Любопитно

Златните 60 минути: Как да възстановим кожата си след спорт

Грижата за кожата след фитнес залата е важна, за да се избегнат обриви

14 април 2026, 06:37
Източник: iStock/Getty Images

С лед тренировка кожата ви трябва да се възстанови бързо - първите 30-60 минути са от решаващо значение за поддържането ѝ чиста, хидратирана и без раздразнения. Потта, себумът и бактериите, които се натрупват по време на физическа активност, могат да запушат порите и да причинят възпаление, ако не се отмият навреме.

Първо нанесете слънцезащитен крем.

Ако излизате навън, нанесете слънцезащитен крем с SPF поне 30. Този съвет важи дори ако тренирате на закрито във фитнес зала с прозорци, които пропускат светлина.

Когато спортувате, се потите. Затова се уверете, че вашият SPF е и водоустойчив. На етикета трябва да е посочено колко минути е водоустойчив продуктът.

Нанесете го върху лицето, ушите, врата, гърдите.

Важно е да вземете душ след тренировка.

По време на тренировка самата пот е почти без мирис, но бактериите се размножават бързо по кожата и я „преработват“, което ѝ придава неприятна миризма.

Потта и омазняването могат да раздразнят кожата ви, особено ако се оставят за дълги периоди от време. Душът помага за намаляване на риска от обриви и възпаления (например по гърба или гърдите).

Отмиването на потта и мръсотията помага на кожата ви да диша и намалява усещането за лепкавост и прегряване след тренировка. Ако не се измиете, бактериите и миризмите остават по дрехите ви и могат да се пренесат върху вещите ви, леглото и други повърхности.

Не забравяйте да измиете лицето си след тренировка.

Ако не се къпете във фитнеса, поне измийте лицето си, преди да се приготвите и да си тръгнете. Избягвайте грубо миене и изберете нежен или мек почистващ препарат.

Кърпичка за лице може да се използва като последна мярка, ако тичате навън. Ако сте склонни към акне, кърпичка със салицилова киселина може да помогне за предотвратяване на запушени пори, които водят до обриви.

След това нанесете лек овлажнител отгоре, за да помогнете на кожата си да задържи влагата.

Овлажнявайте кожата си

След тренировка кожата губи вода чрез потта, което може да доведе до това тя да стане:

  • суха или опъната
  • по-чувствителна
  • склонност към зачервяване и обриви

Хидратирането възстановява водния баланс на кожата, успокоява раздразненията след изпотяване и триене и спомага за поддържането на равномерен тен и „свеж“ вид.

Как да го направите правилно:

  • първо измийте лицето си (или поне почистете лицето си)
  • нанесете лек овлажнител върху леко влажна кожа
  • не яжте прекалено мазни храни веднага след тренировка
Източник: rbc.ua    
