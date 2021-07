Гръмотевични бури със светкавици в Арктика озадачиха учените

Т ри последователни гръмотевични бури със светкавици в Арктика - от Сибир до Аляска, озадачиха метеоролозите, съобщи Ройтерс. Явлението ще престане да бъде рядкост с глобалното затопляне.

"В прогнозите преди не е имало нищо такова" - каза Ед Плъмб, от Националната метеорологическа служба във Феърбанкс.

Бурите са започнали миналата събота.

Обикновено във въздуха над Северния ледовит океан няма необходимата топлина за конвекцията, която генерира бурите със светкавици. След като Арктика се затопля по-бързо от останалия свят обаче, това се променя.

Епизодите с летни светкавици в Северния полярен кръг са се утроили от 2010 г. Тенденцията е свързана пряко с промените в климата и все по-голямото намаляване на плаващия лед в Далечния север. С изчезването на плаващия лед се изпарява все повече вода и така към затоплящата се атмосфера се добавя и влага.

