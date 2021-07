Учени: Това е само началото, очакват ни невиждани горещини

Н евиждана гореща вълна обхвана Северна Америка. Само преди две седмици най-големият град в Орегон "счупи рекорда" си за всички времена.

Задава се огнена ера с аномалии в климата и пожари

Учени: „Последната ледена зона“ започна да се топи лудо

Рекордните температури са резултат от климатичните промени, сочат данните от проучване на международен екип от учени, пише "Ройтерс".

Heat wave in Pacific Northwest could soon repeat due to climate change - research https://t.co/g1hI1QDVNC pic.twitter.com/CYsHw4u9Fr