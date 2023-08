Суперяхтата, от последната почивка на Даяна, потъна край Френската ривиера

С ветовноизвестната моторна яхта, ползвана от принцеса Даяна по време на последната ѝ лятна почивка в Южна Франция, е потънала на дъното на морето.

Cujo, някога любима и на холивудските звезди, изчезна под вълните на Средиземно море, след като в събота се удари в неидентифициран обект край Болио-сюр-Мер, на Френската ривиера.

Седемте души на борда бяха спасени след инцидента, но лодката се оказа на дълбочина от почти 2500 м, съобщи местната полиция.

