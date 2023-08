Суперхрана: Консумацията на чия семена подмладява клетките

С емената от чия, наричани още суперхрана, са продукт, който съдържа голям брой хранителни вещества. Почитателите на здравословната храна активно ги консумират, вярвайки, че са много полезни и помагат за поддържане на здравословно тегло.

Семената от чия станаха популярни заради вълната на всеобщото увлечение по доброто хранене. Учените свързват загрижеността на населението за здравето им с пандемията от COVID-19. Въпреки това чията, става известна в европейските страни много по-рано: Европейският съюз признава семената от чия за нова хранителна съставка още през 2009 г.

Какво е чия?

Чия или испански градински чай е едногодишно растение от семейство Lamiaceae. Това семейство включва още лавандула, босилек, мента, майорана, маточина, розмарин и чубрица. Най-здравословната част на чията са нейните семена - малки овални зърна с кафяв, бял или сив цвят, подобни на ленените семена. Чия расте в тропическите и субтропическите райони и произхожда от южно Мексико и северна Гватемала.

Какви полезни вещества съдържат семената от чия?

Химичният състав на семената зависи от климата, географското положение и дори от годината на отглеждане на испанския градински чай. Известно е, че колкото по-високо и по-северно е разположен регионът, в който се отглежда чия, толкова по-високо е съдържанието на Омега-3 ненаситени мастни киселини в семената.

