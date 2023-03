Доклад: Смъртоносни гъбички се разпространяват в болници в САЩ

Ц ентърът за контрол и превенция на заболяванията (CDC) разкри доклад за периода между 2020 и 2021 г. за гъбичка, която се разпространява с тревожна скорост в американските здравни заведения, и е с повече от 50% смъртност след заразяване.

A deadly fungus that is considered an urgent public health threat by the Centers for Disease Control and Prevention spread at an “alarming rate” during the pandemic, the CDC said on Monday. https://t.co/KFXl4UzmH1