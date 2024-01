"Страховита" снимка на Стивън Кинг ужаси феновете му

Н а писателя на ужаси Стивън Кинг не му е чуждо да плаши феновете си, но обикновено това става с думите му, а не с лицето му.

Всичко това се промени, когато той публикува "страховита" снимка в X. Кинг сподели селфи, на което е облечен с маска на космат заек, която покрива половината му лице и има дълги уши.

"Внимавайте, Джейсън... Фреди... Майкъл Майерс... това е... ЧОВЕКЪТ ЗАЙЧЕ!", написа Кинг под публикацията, визирайки емблематичните герои от филмите на ужасите Фреди Крюгер и Джейсън Ворхис от поредицата "Петък 13-и" и Майкъл Майърс от филмите "Хелоуин".

Look out, Jason...Freddy...Michael Myers...it's...THE RABBIT MAN! pic.twitter.com/OkU00f5V6Q

Феновете му харесаха селфито, но признаха, че то ги е уплашило.

"Това е дяволски страховито. Благодаря ти за кошмарите", отговори един човек в X.

Друг добави, че снимката е най-страшното нещо, което е създавал: "Това е може би най-страшното нещо, което си пускал досега".

Трети пък написа: "*Бяга от страх*".

Кинг редовно публикува в социалните мрежи, особено в X, където не се притеснява да споделя мнението си за политиката и социалните въпроси.

Неотдавна той се прочу с това, че разкритикува Доналд Тръмп, като намекна, че има проблеми с психичното здраве.

"Изглежда, че сиренето се изплъзва от крекера на Доналд Тръмп", написа Кинг в неделя.

The cheese appears to be slipping off Donald Trump’s cracker.