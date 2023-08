"Кинг на екрана": Историята на автора в нов документален филм

"Кинг на екрана" старателно представя кинематографичното наследство на Стивън Кинг, което не е никак малко. Обхваща повече от 80 филмови и телевизионни проекта в продължение на почти 50 години.

Почти неусетно новият документален филм подчертава колко разнородни са били всички тези продукции.

Във филма режисьорите обсъждат предизвикателствата, които съпътстват пренасянето на плодотворния автор на екрана - и разликите между книгите и филмовите им версии - засилва възхищението както от широтата на библиографията на Кинг, така и от проблемите, които са се появили при превръщането ѝ в популярно забавление.

В исторически план всички пътища водят до "Кери", адаптацията на режисьора Брайън Де Палма от 1976 г. на историята на Кинг за момиче медиум, изиграно от Сиси Спейсек. Това е филмът, в който прозвучава една от най-запомнящите се кино реплики в историята: "Ако имате вкус към ужаса, заведете Кери на бала си".

Знаковият момент за Кинг настъпва няколко години по-късно, когато той изпитва силна неприязън към версията на "Сиянието" на известния режисьор Стенли Кубрик от 1980 г. (Един от режисьорите със смях си спомня, че при първата си среща с Кинг споменава колко много харесва филма, което, едва не проваля срещата му с писателя).

