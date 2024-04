NBC: Стивън Спилбърг участва в президентската кампания на Байдън

Р ежисьорът Стивън Спилбърг работи с екипа на Джо Байдън за изготвяне на стратегия за националната конвенция на Демократическата партия. Това съобщи телевизионният канал NBC, позовавайки се на свои източници.

(*Видеото е архивно)

