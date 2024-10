"Стават все по-нагли": Мечки отварят врати и се чувстват като у дома си в Калифорния

Ч ерните мечки в Сиера Мадре, град в непосредствена близост до Националната гора на Анджелис в Калифорния, нахлуват в домовете, колите и дворовете на хората, които навлизат в техните местообитания.

Жителите на района съобщават за редовни срещи с косматите натрапници, които са започнали да влизат с взлом в търсене на храна, като често просто отварят вратата. Наскоро една мечка влезе в заглавията на вестниците, като се настани в изоставена къща на Alta Vista Drive, от която властите трябваше да я изгонят.

Въпреки че наблюденията на мечки в района не са рядкост, това ново явление е повод за безпокойство. През 2020 г. в Сиера Мадре са регистрирани около 100 случая на наблюдение на мечки, но през миналата година броят им е нараснал до 380, като са регистрирани поне 50 влизания с взлом.

California bears make themselves at home as humans build closer to nature - The Guardian - leave the Bears alone and stop leaving out trash cans so they don’t end up eating plastic crap and having to be euthanized. I get so tired of watching this https://t.co/AvTCwkGq5H