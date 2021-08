Скитащо стадо слонове стана истинска сензация в Китай

С китащото стадо диви слонове в Китай пое по обратния път към резервата си в югозападната провинция Юнан, след като измина 1300 километра, съобщи Reuters.

Животните, които са четиринадесет, преминаха мост над река Юан, като се насочиха на юг към местообитанието си.

