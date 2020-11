Животните, които ще ви изумят със своя интелект

Д а се направи класация на най-умните животни не е никак лесна задача. Причината е, че в научните среди няма консенсус по въпроса как точно трябва да се измерва интелигентността. Всяко едно създание, живеещо на нашата планета, е развило определени способности с една-единствена цел – да се приспособи възможно най-добре към своето местообитание. Когато някой човек се подложи на тест за интелигентност, от него се очаква да демонстрира качества като креативност, абстрактно мислене, алтруизъм, решаване на логически проблеми, както и математически и езикови познания. Критериите на учените са сходни и когато се измерва интелигентността на животните. Това, обаче, води до получаването на субективни резултати и подценяването на някои видове, които са развили впечатляващи умения, за да успеят да се приспособят към средата, в която живеят. Но има и животни, чиято интелигентност просто няма как да бъде поставена под съмнение. Ето и част от тях:

Еноти

Тези симпатични животни са известни със своята отлична памет и способността да използват свръхчувствителните си лапи за различни дейности – като отключването на врати, например. Те също така могат да бъдат опитомявани. Известени са случаи, в които еноти се научават да карат колело, да танцуват и да „ръкопляскат“. Показателен за тяхната интелигентност е експеримент, извършен от учени от университета в Уайоминг. Те дали на няколко енота камъчета и бъчва, в която има вода и меки бонбони. Животните бързо осъзнали, че ако сложат камъните в бъчвата, нивото на водата ще се покачи и така по-лесно ще достигнат бонбоните.

Октоподи

Октоподите са единствените безгръбначни в списъка на най-интелигентните животни. Техният мозък е изключително голям и в някои отношения прилича на човешкия, а около 60 процента от невроните им са разположени в пипалата (които, всъщност, са ръце, отбелязват учените). Документирани са случаи на октоподи, които отварят буркани, използват черупки от кокосови орехи за защита и дори хвърлят камъни. Проведени експерименти също така показват, че те се ориентират много бързо, ако бъдат поставени в лабиринт.

Прасета

За повечето хора прасетата не са нищо повече от източник на храна, но те всъщност са едни изключително интелигентни животни. Прасетата могат да изразяват и разбират емоции, да се научат как да използват огледала, а освен това възприемат абстрактни концепции. В един от най-известните експерименти с тези животни, те на практика демонстрират, че могат да играят на… видео игри. Става въпрос за следното: пред няколко прасета е поставен монитор, като с помощта на джойстик те преместват курсора до специална зона на екрана, в резултат на което получават храна. Същият опит е проведен и с кучета, но те не успяват да се справят със задачата.

Гарвани

Гарваните са неоспоримите лидери в класацията на най-интелигентните птици. Според учените, те могат да „изобретяват“ инструменти – като малки пръчки, които изкривяват, за да ги използват като кукички. С тяхна помощ те успяват да достигнат храна на труднодостъпни места. Има редица регистрирани случаи, в които гарвани пускат ядки с твърди черупки на оживени пътища. Те търпеливо изчакват някой автомобил да мине през тях, за да счупи черупката. Когато това се случи, птиците издебват удобен момент, за да кацнат на пътя и да изядат ядката. Гарваните също така могат да разпознават лица, да решават елементарни логически задачи, да имитират човешка реч и дори да броят до осем. Редица орнитолози са на мнение, че интелекта на тези птици е съизмерим с този на седем-годишно дете.

Делфини

Делфините несъмнено са едни от най-умните животни и притежават впечатляващо големи и развити мозъци (те дори имат повече гънки от тези на хората, което потенциално може да означава по-голяма интелигентност). Делфините са изключително социални и общителни и са единствените морски обитатели, които могат да се разпознаят, ако се видят в огледало. След като се родят, малките остават близо до майка си в продължение на няколко години, като през това време тя непрекъснато ги обучава. Много учени са на мнение, че звуците, които делфините издават, всъщност представляват сложен език.

Слонове

Слоновете са сухоземните животни с най-големи мозъци (слонският мозък на практика има толкова неврони, колкото и човешкият). Те са известни с отличната си памет, а освен това, също като делфините, могат да се разпознаят, ако се видят в огледало. Слоновете често си помагат, особено при разрешаването на проблеми. Доказателство за това е проведен експеримент, при който два слона успешно се справят със задачата да теглят въжета в унисон по определен начин, за да получат награда – две купи с храна.

Шимпанзета

Присъствието на тези човекоподобни маймуни в списъка на най-интелигентните животни изобщо не е изненадващ – все пак около 99 процента от тяхното ДНК е идентично с това на хората. Шимпанзетата могат да използват различни инструменти, да ловуват на групи, да проявяват емпатия и да общуват с жестове. Някои групи дори развиват свои уникални „културни традиции“, с които се различават от останалите – като хвърляне на камъни или използване на определени предмети за разчупването на черупки на ядки. Показателен е фактът, че са регистрирани случаи, в които шимпанзета се справят по-добре с някои мисловни тестове от хора.

