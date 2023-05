Проучване: Ароматът на сапуни привлича комарите

И змиването със сапун може да изглежда разумна стратегия за избягване на комарите, тъй като ако не могат да ви усетят, не могат и да ви ухапят, писа електронното издание на британския в. „Гардиън”.

Проучване обаче показва, че вместо да ви помогнат да останете инкогнито, ароматите на сапуна могат да ви направят по-привлекателна мишена, тъй като комарите са предпочели аромата на участниците в изследването, които се мият с три от четири тествани популярни марки сапун.

Учените, провели изследването, казват, че комарите може да са привлечени от сапуна, защото когато не се хранят с кръв, те допълват нуждата си от захари с растителни нектари.

"Фактът, че приемаме тези цветни, плодови миризми и ги поставяме върху телата си, означава, че сега един и същ предмет мирише едновременно на цвете и на човек", казва Клеман Виноже, ръководил проучването в Политехническия институт и държавен университет на Вирджиния. "Това е все едно да се събудиш и да усетиш мирис на нещо, което прилича едновременно на кафе и на кифлички. Много привлекателно."

В проучването обаче се отбелязва също, че ефектът на сапуните се различава донякъде при различните хора, вероятно поради взаимодействието между сапуните и уникалната миризма профил на всеки човек.

"Забележително е, че един и същ индивид, който е изключително привлекателен за комарите, когато не е измит, може да се превърне в още по-привлекателен за комарите с един сапун, а след това да стане отблъскващ или противен за комарите с друг сапун", каза Виноже.

