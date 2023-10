Луксозният Париж нападнат от кръвосмучещи вредители? Какво се случва

В момента хората в Париж са отчаяни от явния бич на паразитни, кръвосмучещи дървеници - но въпреки че случаите на тези твари наистина се увеличават, експертите твърдят, че настоящата паника е малко пресилена.

CDC отбелязва, че дървениците (Cimex lectularius и Cimex hemipterus) всъщност се възраждат, като обяснява на своя уебсайт, че "въпреки че присъствието на дървеници традиционно се разглежда като проблем в развиващите се страни, напоследък те бързо се разпространяват в някои части на Съединените щати, Канада, Обединеното кралство и други части на Европа".

Във Франция проблемът се превърна в гореща тема, като на 3 октомври партията "Ренесанс" на френския президент Еманюел Макрон обяви законопроект за борба с "бича". Хората твърдят, че са ги виждали във влаковете и кината, въпреки че много от тези съобщения впоследствие не бяха доказани.

Въпреки това министърът на здравеопазването и превенцията Орелиен Русо заяви пред френската радиостанция France Inter, че "няма причина за повсеместна паника" и че "не сме били нападнати от дървеници". И така, какво се случва в действителност?

Както казва ентомологът и водещ френски експерт по дървениците Жан-Мишел Беренже пред Би Би Си: "Всеки път в края на лятото наблюдаваме голямо увеличение на броя на дървениците. Това се дължи на факта, че хората се движат през юли и август и ги донасят в багажа си." Той допълва, че това сезонно увеличение става все по-голямо с всяка изминала година, като обяснява пред Le Monde: "Разпространението продължава от години."

Защо се вдига шум сега?

Възможно е да се страхуват от последиците за летните олимпийски игри в Париж през следващата година. Въпреки това социалните медии също са фактор, тъй като хапещите буболечки "'заразяват' социалните мрежи и медиите", както казва Беренгер пред Le Monde.

"Тази година има нов елемент - и това е общата психоза, която ни е обхванала", каза той пред Би Би Си. "В известен смисъл това е добре, защото служи за осъзнаване на проблема и колкото по-рано се предприемат действия срещу дървениците, толкова по-добре. Но голяма част от проблема се преувеличава."

Председателят на Националния институт за изследване и контрол на дървениците (INELP) Мари Ефрой заяви пред CNN, че макар наистина да има проблем и през последните две-три години броят на дървениците във Франция да се увеличава, като тази година е "надминала всички години", "в същото време се наблюдава един вид параноя, защото хората чуват за дървеници". Тя също така уточни, че понякога хората, които смятат, че са забелязали дървеница, може всъщност да грешат.

Защо се наблюдава това увеличение?

Дървениците се пренасят от едно място на друго от хората, като се прибират в места като багаж. "Имаше затишие с блокирането на достъпа поради пандемията COVID-19, след което последва подем през последните две години, когато туризмът се завърна в разгара си, тъй като хората искат да се забавляват", обяснява Беренгер пред Le Monde.

Въпреки това "това няма нищо общо с имиграцията, а е свързано с движението, когато се връщате от чужбина, може да донесете със себе си дървеници", уточнява Русо пред France Inter.

Дървениците също стават все по-издръжливи. След като са унищожени от инсектицида ДДТ през 50-те години на миналия век, започват да се появяват популации, устойчиви на ДДТ. Макар че по-късно ДДТ е забранен поради вредното му въздействие върху хората, дори когато става въпрос за съвременни инсектициди, "наблюдаваме все повече популации на дървеници, които са устойчиви, така че няма чудодейно лечение, което да ни отърве от тях", казва пред CNN Йохана Файт от Френската агенция по храните, околната среда и професионалното здраве и безопасност (ANSES).

Как се разпространяват дървениците?

Както вече беше споменато, пътуването е голяма част от проблема, а тези, които пътуват често и споделят жилищни помещения, са изложени на по-висок риск както от разпространение на дървениците, така и от това да бъдат погълнати от тях. Много хора, които разпространяват дървеници, скрити в техните вещи, дори не знаят, че имат нежелан спътник.

Няма значение колко чиста е вашата къща, хотел или пансион, тъй като чистотата не е фактор. Честото почистване обаче може да ви помогне да откриете гадинките по-рано. Избягването на безпорядъка около леглото и проверката на всички мебели или багаж за подли буболечки, преди те да влязат в дома ви, също е добра идея.

Ако сте нащрек за дървеници, кръвните петна от ухапвания или нещастно смачкана дървеница са един от признаците, а кафявите петна от техните изпражнения - друг. Може също така да забележите изхвърлените им екзоскелети и да усетите сладникава миризма на плесен.

Как можете да разберете дали сте ухапани от дървеница?

