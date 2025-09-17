Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

М оже би вече не разказва за скандалния живот на елита на Манхатън, но Кристен Бел все още разкрива тайни - само че този път са за кръвната захар, пише The Post.

(Във видеото може да научите повече за: Кристен Бел разкри, че децата ѝ харесват да пият безалкохолна бира)

На наградите „Еми“, колежката на Бел от „Никой не иска това“, Джъстин Лупе, разкри биохака на бившата звезда от „Клюкарката“ за консумация на въглехидрати без срив или наддаване на тегло.

„Питаш ли я каквото и да е за нивата на глюкозата ти, питаш ли я как да ти „запуши“ кръвната захар, преди да ядеш купа паста – жената знае какво да прави“, каза 36-годишната Лупе пред кореспондента на E! Зури Хол в неделя.

Методът на Бел включва консумация на спанак или други листни, влакнести зеленчуци преди хранене с високо съдържание на въглехидрати. Ако такива не са налични, Лупе казва, че Метамуцил или доза ябълков оцет също вършат работа.

„Предполага се, че стабилизира глюкозата ви“, отбеляза тя. „Можете да благодарите на Кристен Бел за това, всички.“

Оказва се, че е на прав път.

Kristen Bell’s biohacking trick really works, says dietician — it can lower your risk of weight gain and make you feel fuller longer https://t.co/5sVU3n1D65 pic.twitter.com/as10RufpLi — New York Post (@nypost) September 16, 2025

„Кристен Бел не греши тук“, каза пред The ​​Post Ейми Шапиро, регистриран диетолог и специалист по хранене. „Всъщност зад това стои известна наука.“

Независимо дали хапвате листни зеленчуци или приемате добавка като Metamucil, предварителното зареждане на системата ви с фибри може да забави усвояването на глюкозата в кръвния поток, обясни тя.

„Това води до по-стабилно и бавно покачване на кръвната захар, вместо до рязък скок, което води до срив и по-нататъшно желание за храна“, каза Шапиро.

Междувременно, проучванията показват, че ябълковият оцет може да подобри инсулиновата чувствителност и да забави изпразването на стомаха , до голяма степен поради съдържанието на оцетна киселина.

„Това може да притъпи скоковете на кръвната захар след хранене, особено след хранения с високо съдържание на въглехидрати“, добави Шапиро.

По-стабилният глюкозен отговор може също да подобри настроението , да изостри фокуса и да ви накара да се чувствате сити за по-дълго време, като по този начин помага за предотвратяване на преяждане и нежелано наддаване на тегло.

С течение на времето, според Шапиро, това може да намали риска от развитие на инсулинова резистентност, диабет тип 2 , затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания.

„Въпреки че не е „вълшебно лекарство“, и двете стратегии могат да доведат до измерима разлика в глюкозния отговор за много хора“, отбеляза тя.

Дали трябва да изберете ябълков оцет, листни зеленчуци или Метамуцил преди следващото си хранене зависи от вашия начин на живот.

„Лесно е да хапнете листни зеленчуци преди хранене, когато се храните навън, тъй като можете просто да си поръчате салата“, каза Шапиро.

„Ако предпочитате да пиете вода и нямате нищо против да добавяте фибри към нея, Metamucil може да е вашият избор. Това е чудесен начин да увеличите приема на фибри, ако диетата ви е бедна на фибри“, обясни тя.

Ако планирате да използвате ябълков оцет, Шапиро препоръчва да го пиете около 30 минути преди хранене с високо съдържание на въглехидрати.

„Но ако не харесвате вкуса, което много хора не харесват – или киселината дразни стомаха ви – това може да не е най-добрата тактика за вас“, предупреди тя.

Един трик, който не харесва? Желирани бонбони с ябълков оцет, които според нея са популярни, но нямат същия ефект като течния оцет.

„Ако трябваше да ги класирам, бих поставил истински хранителни фибри (листни зеленчуци) на първо място, допълнителни фибри (Metamucil) на второ и оцет като допълнителна добавка“, каза Шапиро.

Все пак, добавянето на фибри преди въглехидратите не е безплатен пропуск за преяждане.

„Здравословните навици и балансираното хранене остават най-важни“, отбеляза Шапиро.

За по-добри дългосрочни резултати, Шапиро препоръчва да се съсредоточите върху балансирани хранения, които включват протеини, мазнини и фибри, като същевременно намалите ултрапреработените въглехидрати и сладките закуски.

Тя също така подчерта силата на редовната физическа активност - един от най-добрите начини за поддържане на кръвната захар под контрол.

„Дори само 10 минути ходене след хранене помагат за подобряване на нивата на кръвната захар“, каза Шапиро.