Любопитно

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Методът на Бел включва консумация на спанак или други листни, влакнести зеленчуци преди хранене с високо съдържание на въглехидрати

17 септември 2025, 12:06
Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата
Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт
17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София

17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София
Оказва се, че бактериите в тялото ви може да са ключът към добрия сън

Оказва се, че бактериите в тялото ви може да са ключът към добрия сън
Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна

Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна "Еми"
Професор лорд Мартин Рийс: Технологиите носят екзистенциални заплахи през 21. век

Професор лорд Мартин Рийс: Технологиите носят екзистенциални заплахи през 21. век
Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята
Поп-фолк певицата Анелия разкри защо е приключила последната ѝ връзка

Поп-фолк певицата Анелия разкри защо е приключила последната ѝ връзка

М оже би вече не разказва за скандалния живот на елита на Манхатън, но Кристен Бел все още разкрива тайни - само че този път са за кръвната захар, пише The Post.

(Във видеото може да научите повече за: Кристен Бел разкри, че децата ѝ харесват да пият безалкохолна бира)

На наградите „Еми“, колежката на Бел от „Никой не иска това“, Джъстин Лупе, разкри биохака на бившата звезда от „Клюкарката“ за консумация на въглехидрати без срив или наддаване на тегло.

„Питаш ли я каквото и да е за нивата на глюкозата ти, питаш ли я как да ти „запуши“ кръвната захар, преди да ядеш купа паста – жената знае какво да прави“, каза 36-годишната Лупе пред кореспондента на E! Зури Хол в неделя.

Методът на Бел включва консумация на спанак или други листни, влакнести зеленчуци преди хранене с високо съдържание на въглехидрати. Ако такива не са налични, Лупе казва, че Метамуцил или доза ябълков оцет също вършат работа.

„Предполага се, че стабилизира глюкозата ви“, отбеляза тя. „Можете да благодарите на Кристен Бел за това, всички.“

Оказва се, че е на прав път.

„Кристен Бел не греши тук“, каза пред The ​​Post Ейми Шапиро, регистриран диетолог и специалист по хранене. „Всъщност зад това стои известна наука.“

Независимо дали хапвате листни зеленчуци или приемате добавка като Metamucil, предварителното зареждане на системата ви с фибри може да забави усвояването на глюкозата в кръвния поток, обясни тя.

„Това води до по-стабилно и бавно покачване на кръвната захар, вместо до рязък скок, което води до срив и по-нататъшно желание за храна“, каза Шапиро.

Междувременно, проучванията показват, че ябълковият оцет може да подобри инсулиновата чувствителност и да забави изпразването на стомаха , до голяма степен поради съдържанието на оцетна киселина.

10 супер идеи за вкусни рецепти със спанак
10 снимки
спанак
спанак
спанак
спанак

„Това може да притъпи скоковете на кръвната захар след хранене, особено след хранения с високо съдържание на въглехидрати“, добави Шапиро.

По-стабилният глюкозен отговор може също да подобри настроението , да изостри фокуса и да ви накара да се чувствате сити за по-дълго време, като по този начин помага за предотвратяване на преяждане и нежелано наддаване на тегло.

С течение на времето, според Шапиро, това може да намали риска от развитие на инсулинова резистентност, диабет тип 2 , затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания.

„Въпреки че не е „вълшебно лекарство“, и двете стратегии могат да доведат до измерима разлика в глюкозния отговор за много хора“, отбеляза тя.

Дали трябва да изберете ябълков оцет, листни зеленчуци или Метамуцил преди следващото си хранене зависи от вашия начин на живот.

„Лесно е да хапнете листни зеленчуци преди хранене, когато се храните навън, тъй като можете просто да си поръчате салата“, каза Шапиро.

„Ако предпочитате да пиете вода и нямате нищо против да добавяте фибри към нея, Metamucil може да е вашият избор. Това е чудесен начин да увеличите приема на фибри, ако диетата ви е бедна на фибри“, обясни тя.

Как да спрем да мислим за вредна храна, когато сме на диета
8 снимки
разходка куче жена гора
чаша вода лимон
диня
секс преяждане

Ако планирате да използвате ябълков оцет, Шапиро препоръчва да го пиете около 30 минути преди хранене с високо съдържание на въглехидрати.

„Но ако не харесвате вкуса, което много хора не харесват – или киселината дразни стомаха ви – това може да не е най-добрата тактика за вас“, предупреди тя.

Един трик, който не харесва? Желирани бонбони с ябълков оцет, които според нея са популярни, но нямат същия ефект като течния оцет.

„Ако трябваше да ги класирам, бих поставил истински хранителни фибри (листни зеленчуци) на първо място, допълнителни фибри (Metamucil) на второ и оцет като допълнителна добавка“, каза Шапиро.

Все пак, добавянето на фибри преди въглехидратите не е безплатен пропуск за преяждане.

„Здравословните навици и балансираното хранене остават най-важни“, отбеляза Шапиро.

За по-добри дългосрочни резултати, Шапиро препоръчва да се съсредоточите върху балансирани хранения, които включват протеини, мазнини и фибри, като същевременно намалите ултрапреработените въглехидрати и сладките закуски.

Тя също така подчерта силата на редовната физическа активност - един от най-добрите начини за поддържане на кръвната захар под контрол.

„Дори само 10 минути ходене след хранене помагат за подобряване на нивата на кръвната захар“, каза Шапиро.

Източник: New York Post    
Кристен Бел Кръвна захар Биохакинг Въглехидрати Фибри Ябълков оцет Здравословно хранене Диабет тип 2 Контрол на теглото Листни зеленчуци
Последвайте ни

По темата

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Брюксел предлага санкции срещу Израел след доклада на ООН

Брюксел предлага санкции срещу Израел след доклада на ООН

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Закръгляват пенсиите в евро в полза на гражданите

Закръгляват пенсиите в евро в полза на гражданите

pariteni.bg
Тийн-хакери са на път да доведат JLR до пълен крах

Тийн-хакери са на път да доведат JLR до пълен крах

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Виц на деня

При психолога: - Вечер оставяйте всички ваши проблеми зад вратата на апартамента! - Докторе, а дали жената ще е съгласна да спи на стълбището?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

България Преди 17 минути

Заради трудния терен доугасяването на тлеещите огнища е по-бавно

5 зодии, които ще получат септемврийска изненада от Меркурий: Проверете дали сте в списъка

5 зодии, които ще получат септемврийска изненада от Меркурий: Проверете дали сте в списъка

Любопитно Преди 26 минути

Кои зодии ще имат късмет още от септември, но и кои трябва да внимават

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Любопитно Преди 1 час

Актрисата призна, че дори звездите от сериала не са знаели за внезапното решение да се сложи край след три сезона

<p>Борисов: Някой дава ли си сметка за това?!</p>

Борисов определи вота на недоверие като "безотговорност"

България Преди 1 час

По думите му мнозинството не е стабилно от самото начало и не трябва да се рискува изготвянето на държавния бюджет

Снимката е архивна: На 4 юни резидентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп дават вечеря в Winfield House за принц Чарлз, принц на Уелс, и Камила, херцогиня на Корнуол, по време на държавната им визита в Лондон, Англия

Тайната парти резиденция на Америка в Лондон: Къде отседна Тръмп

Свят Преди 1 час

Имението Winfield House: Лондонската крепост на САЩ с градина за хеликоптери

Снимката е илюстративна

Арестуваха пиян украинец, паркирал колата си на детска площадка в Несебър

България Преди 1 час

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а превозното средство е иззето от органите на реда

Освободиха главния заподозрян за изчезването на Маделин Маккан

Освободиха главния заподозрян за изчезването на Маделин Маккан

Свят Преди 1 час

Заподозреният за изчезването на Маделин Маккан е освободен от германски затвор

Протест и сблъсъци с полицията, евакуираха над 1000 туристи от Мачу Пикчу

Протест и сблъсъци с полицията, евакуираха над 1000 туристи от Мачу Пикчу

Свят Преди 1 час

Демонстрацията се проведе в района на прочутия археологически обект в Перу

Чарли Кирк

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк призна в скрита бележка

Свят Преди 2 часа

„Честно казано, надявах се да запазя това в тайна, докато умра от старост. Съжалявам, че те замесвам“

<p>Зеленски алармира за плановете на Русия</p>

Зеленски: Русия подготвя още 2 тежки офанзивни кампании

Свят Преди 2 часа

„Те подготвят още две офанзивни операции през есента“, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски

Хванаха шофьорка с 3,69 промила алкохол в Балчик

Хванаха шофьорка с 3,69 промила алкохол в Балчик

България Преди 2 часа

Тя е задържана за срок до 24 часа

Президентът Радев: Войната ни дава много нови уроци

Президентът Радев: Войната ни дава много нови уроци

България Преди 2 часа

Това заяви държавният глава по време на форум в София, посветен на съвременни технологии в областта на отбраната и сигурността. Организатор е Посолството на Чехия в България

Снимката е илюстративна

Охранител наръга с нож мъж след спор в Морската градина в Бургас

България Преди 2 часа

Пострадалият не е получил сериозни наранявания

Заради митата на Тръмп: Швейцарски компании се местят към ЕС

Заради митата на Тръмп: Швейцарски компании се местят към ЕС

Свят Преди 2 часа

Швейцарският бизнес в момента се опитва да се преориентира към държавите от ЕС и по-конкретно Германия, на които САЩ наложиха мита от едва 15%

<p>Моторист е&nbsp;с опасност за живота след катастрофа в Бургаско</p>

Мъж е с опасност за живота след катастрофа с нерегистриран мотоциклет в Бургас

България Преди 2 часа

Той се блъснал в движещ се отдясно лек автомобил

.

Полша тества „Пейтриът“ за първи път по време на мащабни военни маневри

Свят Преди 2 часа

На полигона близо до северния град Устка Туск заяви, че маневрите са част от по-голямото учение „Железен защитник“

Всичко от днес

От мрежата

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg
1

Любовни страсти в горите на Кричим

sinoptik.bg
1

Студен фронт сваля температурите

sinoptik.bg

Това са ранните признаци на деменция преди 65 г. възраст: Не ги подминавайте!

Edna.bg

Тези три зодии с големи изпитания до края на 2025

Edna.bg

Джаксън: Не се замисляш при обаждане от Байерн

Gong.bg

Обрат: Ивелин Попов води преговори с български евроучастник

Gong.bg

"Ще дам 200 000 лева, за да те убият": Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван

Nova.bg

„Дай ми пистолета, скъп е”: От училището, в което стреля дете, твърдят, че майка му се е държала безочливо

Nova.bg