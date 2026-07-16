Откраднат живот: Най-добрата ми приятелка „отвлече“ бебето ми в интернет

М ариса Лейн е майка орлица, която яростно защитава децата си. Като майка на син под 10 години и едногодишно момиченце, омъжената жителка на Средния запад смятала, че защитава поверителността на малките си, като споделя техни снимки само с тесен кръг от близки приятели и членове на семейството чрез личния си профил във Facebook.

Но тази защитна мярка не била достатъчна, за да попречи на образите на невръстната ѝ дъщеря да бъдат тайно откраднати и с тях да злоупотреби човек, на когото Лейн имала пълно доверие. „Най-добрата ми приятелка от 15 години насам дигитално отвлече бебето ми“, споделя пред The New York Post майката, която е домакиня.

Без изобщо да подозира, докато друга майка не ѝ подсказва за случая, 25-годишната бивша близка приятелка на Лейн, която тя решава да нарича „Луси“, се представяла за майка на бебето пред колеги и шефове, измислила си история за раждането и най-отвратително изпращала съобщения със снимки на малкото момиченце по памперс на непознати.

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„Това е такова нарушение. Толкова е страшно. Промени химията на мозъка ми по най-поразителния начин“, казва Лейн, на която са предписани лекарства против тревожност, откакто научила за престъплението на Луси през март.

„Преминахме от усещане за безопасност към усещане за несигурност. От това да можем да спим към това да не можем да спим. От това да се чувстваш комфортно в своя свят до това да усещаш, че си оголен до кости“, обяснява тя.

За разлика от схемата за изнудване със същото име – измама, при която престъпниците използват интернет или телефон, за да подмамят жертвите да платят огромни откупи за освобождаването на техните близки според ФБР – типът дигитално отвличане, което Лейн е преживяла, се случва, когато недоброжелатели откраднат снимка на непълнолетно лице от социалните медии, за да я използват за свои изкривени цели.

Кошмарна форма на кибертормоз, дигиталното отвличане е част от онлайн престъпленията, които засягат около 7,5 милиона души всяка година, като 67% от жертвите са атакувани от някого, когото познават, според данни от 2026 г.

От повторно публикуване на снимки на малчугани, представяйки ги за свои чрез създаване на фалшив живот с тях, до по-зловещи деяния като продажба на кадрите в тъмната мрежа – извършителите, виновни за незаконно присвояване на името или образа на дете, излагат подрастващите на висок риск.

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Всъщност Националният център за безследно изчезнали и експлоатирани деца е получил колосалните 21,3 милиона сигнала през 2025 г. и е съдействал по 53 000 случая на правоприлагащите органи, свързани с виртуални престъпления срещу деца, включително детска порнография, онлайн примамване на деца и злоупотреба с дигитални изображения в интернет.

За съжаление, това престъпление не е нищо ново. През 2013 г. майката блогър Линдзи Парис хваща измамник в интернет („catfish“), който краде снимки на 18-месечния ѝ син и се представя за негова майка във Facebook, споделяйки, че тази обида я е накарала да се „срине“ от психическо и емоционално страдание.

Три години по-късно дневната токшоу сцена на д-р Фил послужи като стая за разпит, след като семейната двойка Ейприл и Нейтън обвиниха жена на име Ашли, че е отвлякла дигитално техните близначки, показвайки снимки на момичетата на своя уебсайт и в дома си.

След това, през юни 2021 г., Мередит Стийл, омъжена майка на две деца на около 30 години, се закле никога повече да не показва лицата на децата си в социалните медии, след като открила, че те са били дигитално отвлечени от измамници, откраднали 30 снимки на децата ѝ, давайки им нови имена и самоличности за собствена онлайн слава.

„Абсолютно ужасяващо е. Не знам кой беше... но си беше истинско нарушение“, възмущаваше се Стийл тогава, определяйки себе си като „лош родител“ за това, че е оставила децата си като плячка за хищници.

Лейн, за жалост, познавала дигиталния похитител на семейството си твърде добре. Когато се опитвала да забременее с дъщеря си, тя „преминала през ада на безплодието“ с Луси плътно до себе си, и била повече от щастлива да публикува мили снимки и видеоклипове на момиченцето си онлайн, след като най-накрая заченала и родила детето през 2025 г.

Но Луси, която смятала за най-добра приятелка от 11-годишна възраст, имала достъп до снимките на децата на Лейн не само в социалните мрежи. „Тя беше с децата ми през цялото време, но наистина обожаваше дъщеря ми“, разказва Лейн, която след раждане с цезарово сечение развила тежка коремна инфекция и оценявала помощта на Луси като неофициална „втора майка“.

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„Тя винаги сменяше памперси, хранеше я, караше ме на прегледи при лекари, носеше столчето за кола, ако съпругът ми Шон не беше на разположение, и правеше много снимки на дъщеря ми“, спомня си Лейн пред The Post.

„Луси публикуваше снимки на дъщеря ми в своя Facebook с надписи като „Моето малко бебе“, а когато не беше наоколо, ми пишеше съобщения: „Липсва ми моето малко момиче“ или „Как е моето бебе?“, но никога не споменаваше, че ѝ липсвам аз“, добавя тя.

Но странното поведение така и не притеснило Лейн, дори когато Шон и баба ѝ обърнали внимание на действията на Луси. „Защитавах я. Тя беше най-добрата ми приятелка, почти като леля за децата ми“, обяснява тя.

Мнението ѝ обаче се променило, след като получила случайно съобщение във Facebook от информатор миналата пролет. „Една жена от съседния град написа: „Като майка на майка, трябва да знаеш, че твоята приятелка твърди, че е майка на дъщеря ти“, спомня си Лейн. Тя веднага направила екранна снимка на съобщението и я изпратила на Луси, която нарекла жената – нейна колежка – „луда“.

„Луси ми се обади и каза: „Тя е луда. Блокирай я! Блокирай я!“, разказва Лейн. Вместо да се подчини на заповедта на приятелката си, тя продължила да общува с жената.

„Най-фрапантното и безумно нещо е, че тя беше създала фалшива история за раждането на дъщеря ми. Тя твърдеше, че е родила без епидурална упойка, с минимална болка. Да, това е напълно различно от моето действително преживяване“, казва Лейн, която е преминала през интензивни родилни мъки.

Лейн се обадила в местното шерифство, откъдето изпратили заместник-шериф в къщата на Луси, за да я принуди да изтрие всички изображения, кадри и публикации, свързани с бебето. Лейн обаче решила да не повдига обвинения.

Вместо това тя окончателно прекратила всякакви отношения с Луси. „Това е нещо, което не мога да простя“, казва Лейн, която също така държи и себе си частично отговорна за прегрешенията на Луси.

„Иска ми се да бях обърнала по-голямо внимание на поведението ѝ, а не да я гледам през розови очила. Иска ми се да бях мислила повече като майка, а не като най-добра приятелка. Иска ми се да се бях вслушала в защитните си майчински инстинкти. И ми се иска никога да не бях публикувала децата си в социалните мрежи“, въздиша тя.

„Бях наистина невежа по отношение на безопасността в интернет, защото си мислех, че щом профилът ми във Facebook е личен и познавам хората там, децата ми ще бъдат в безопасност. Но случаят не е такъв“, съжалява Лейн за грешките си в „sharenting“ – родителската практика за редовно споделяне на снимки на децата онлайн.

Лесли Кьопел, психотерапевт от Ню Йорк, казва, че това злодеяние не само излага невинно същество на опасност, но може да причини и дълбоки психологически рани за детето и родителите в центъра на деянието.

„Това е дълбоко емоционално предателство, а не просто нарушение на поверителността“, обяснява Кьопел пред The Post, отбелязвайки тревожността, параноята и хипербдителността, изпитвани от потърпевшите.

„Дори никога да не се стигне до физическа вреда, когато нещо толкова лично като образа на едно дете бъде откраднато, това може трайно да промени начина, по който едно семейство се чувства в безопасност, споделяйки дори най-щастливите моменти от живота си“, обяснява експертът.

Тъй като никой родител не трябва да преживява подобна травма, Стейси Сайкоф, терапевт от района на Манхатън, насърчава родителите да „мислят, преди да публикуват снимка на детето си“. „Снимка, споделена без предпазливост, може да се превърне в история, която никога не сте възнамерявали да разкажете“, предупреждава професионалистът.

„Отделянето на няколко допълнителни секунди за защита на дигиталния отпечатък на вашето дете днес може да помогне за предотвратяване на емоционални, психологически и дори свързани с безопасността последици утре“, предупреждава тя.

Лейн, която сега се възстановява след хаоса, вече не показва ценни моменти с децата си във Facebook. Тя едва разговаря с хора извън най-близкото си семейство. Това изпитание с дигиталното отвличане е оставило петно върху душата ѝ, което домакинята сякаш не може да отмие.

„Не създавайте фалшив живот с чуждо дете – дете, което означава всичко за неговите родители. Моля ви, не причинявайте подобна болка на друга майка“, умолява тя хората от типа на „Луси“.