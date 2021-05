SpaceX успешно върна на Земята четирима астронавти

А мериканската компания Space X върна успешно днес на Земята четирима астронавти от Международната космическа станция, предаде "Асошиейтед прес".

Капсулата "Дракон" се спусна с парашут в Мексиканския залив край бреговете на град Панама в щата Флорида. Тя се приводни малко преди 3 часа местно време и това е първото кацане на американски екипаж през нощта след мисията "Аполо 8" до Луната.

Пътуването от космическата станция до Земята продължи 6 часа и половина.

