SpaceX изстреля трети екипаж до МКС

К омпанията SpaceX изстреля своя трети екипаж до Международната космическа станция /МКС / с помощта на използвани вече ракета и капсула.

Астронавтите от САЩ, Япония и Франция трябва да достигнат до МКС рано събота сутринта след 23-часов полет със същата капсула "Дракон", която беше използвана от SpaceX миналия месец май. Те ще изкарат шест месеца на борда на орбиталната лаборатория.

За пръв път компанията заложи на вече използвани капсула и ракета за извеждането в орбита на астронавти на НАСА, след като от години снабдяваше МКС с товари. Ракетата беше използвана миналия ноември по време на втория полет на астронавти.

Съобразявайки се с тенденцията, командирът на екипажа Шейн Кимброу и останалите членове изписаха инициалите си върху саждите на ракетата, надявайки се да поставят традиция.

За астронавтката от НАСА Меган Макартър полетът е нещо като дежа вю. Тя беше настанена в същото кресло и в същата капсула, с която съпругът й Боб Бенкен беше изстрелян по време на първия пилотиран полет на SpaceX.

Членове на екипажа са японецът Акихико Хошиде и французинът Тома Песке, първият европеец, който лети с търговска пилотирана капсула.

Ръководителят на компанията Илон Мъск, носещ маска, проведе кратка среща с астронавтите от НАСА преди полета им в космическия център "Кенеди".

Въпреки ранния час, много зрители се стекоха по близките пътища около космодрума, за да наблюдават изстрелването на ракетата "Фалкон" един час преди изгрев слънце.

"Glad to be back in space for all of us." - @Astro_Kimbrough. The second stage has separated, and the @SpaceX Crew Dragon spacecraft with four astronauts aboard is in orbit, and on the way to the @Space_Station. pic.twitter.com/ygzlgtVjWd