Смразяващ кадър: На какво се натъкнаха туристи в замъка Йорк

З оуи Калоу посетила популярния музей в замъка Йорк и си тръгнала разтревожена от това, което видяла.

Сградата отдавна била предполагаема гореща точка на паранормална активност, а за преживени срещи с полтъргайсти и духове съобщават много посетители.

Зоуи направила снимка на пресъздадената вътре викторианската улична сцена и забелязала призрак на фона на кадъра.

По онова време 52-годишната жена, която ръководела паранормални разследвания, не забелязала нищо странно и всички се наслаждавали на деня си.

Но когато се прибрала вкъщи, нейна приятелка, също ловец на духове, забелязала нещо, което смразило кръвта ѝ – призрачно лице се подавало в средата на снимката.

Ghostly face caught on camera smiling out of UK museum carriage leaves tourists spookedhttps://t.co/JF2vWq6vAr pic.twitter.com/pDNNRhUAoK