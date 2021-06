"Сложиха снимка на синовете й в ръката й"

С ледващата седмица принцеса Даяна щеше да навърши 60 години.

Свидетели, хора от най-близкия кръг на принцесата, говориха за часовете след ужасната катастрофа на 31 август 1997 г.

Daily mail направи ретроспекция на техните думи. Разказите обхващат събитията след катастрофата, а някои от историите не са били споделяни никога преди.

A deathbed with no dignity: French officials queuing up to see her body, crowds gawping from Paris rooftops, and a sudden rush to embalm her... from the right-hand man flown out to protect...

via https://t.co/FPg4WyiVR6 https://t.co/qWxPWRp9Zn