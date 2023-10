След твърденията за афера с Дейвид Бекъм: Какво се случи с Ребека Лоос и къде е тя сега?

Р ебека Лоос се прочу през 2004 г., когато заяви, че е имала афера с Дейвид Бекъм, и продаде историята си на пресата.

В нов документален филм на Netflix Виктория Бекъм за първи път говори за предполагаемата изневяра на съпруга си, като казва, че този период е бил "най-нещастният, който някога съм преживявала".

"Беше истински кошмар“: Виктория Бекъм с подробности за предполагаемата афера на Дейвид

Семейство Бекъм винаги са отричали твърденията за изневяра, но в документалния филм Виктория описва последствията от твърденията като "най-тежкия период" в брака им.

Тук разглеждаме какво се е случило с Лоос след твърденията за изневяра - и къде се намира тя сега.

Лоос твърди, че е имала афера с Бекъм през 2003 г., докато той е играл за Реал Мадрид, а тя е била негов личен асистент.

Тя продаде историята си на News Of The World, което експертът по PR Марк Борковски нарече "една от последните големи истории за целувки и разказване". "В онези времена неделните вестници събираха милиони погледи и тези заглавия бяха истински моменти за раздумка", казва той пред Evening Standard.

В първото си телевизионно интервю след разгласяването на историята Лоос разказа за вечерята, на която тя и футболната звезда се сближили.

"Химията между мен и Дейвид беше толкова силна, че всички бяха наясно и хората очевидно не бяха щастливи, защото аз се държах много непрофесионално, а той е женен мъж", каза тя. "Той просто продължаваше да ме гледа и тогава ми просветна какво ме е попитал - и аз наистина исках да се върна с него".

В един от случаите, когато твърди, че са спали заедно, тя казва, че се е почувствала "използвана", но казва, че се е върнала при него, защото "все още е имало чувства".

