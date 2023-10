"Беше истински кошмар“: Виктория Бекъм с подробности за предполагаемата афера на Дейвид

В иктория Бекъм говори за първи път за предполагаемата афера на съпруга си Дейвид с бившата му лична асистентка Ребека Лоос, като заяви: "Това беше най-нещастното нещо, което съм преживявала през живота си."

Тя описва последствията от твърденията като "най-трудния период" от брака си с бившата футболна звезда в новата документална поредица.

Victoria described it as the "hardest period" of their marriage https://t.co/zsgfSi2Nrd

В поредицата от четири части, озаглавена "Бекъм", превърналата се в дизайнерка Виктория разказва за предполагаемата изневяра, за която се твърди, че се е случила през 2003 г., докато той е играл за Реал Мадрид.

Двойката, която се ожени през 1999 г. и има четири деца, винаги е отричала твърденията.

Според The Sun, в откъси от документалния филм, споделени с вестника, Виктория разказва как обвиненията са повлияли на връзката им.

"Беше кошмар. Това беше най-трудният период, защото имах чувството, че светът е срещу нас", казва тя. "Работата е там, че ако трябва да съм напълно честна, ние бяхме един срещу друг. И това е тъжно. Дори не мога да започна да ви разказвам колко трудно беше и как ми се отрази. Беше истински кошмар. Беше абсолютен цирк - а всички обичат, когато циркът идва в града, нали? Освен ако не участваш в него."

Когато 49-годишната жена е попитана дали е "възмутена" от съпруга си, тя отговаря: "Ако трябва да съм напълно честна, да. Това беше най-нещастното, което съм изпитвала през целия си живот".

Според вестника в документалния филм не се споменава името на жената, с която бившият капитан на Англия и звезда на "Манчестър Юнайтед" е обвинен, че е имал афера.

David Beckham, a former professional soccer player who met wife and pop star Victoria Beckham at the height of their fame, offers Taylor Swift advice about dating fellow celebrities in the spotlight. pic.twitter.com/vQCsErBIM6