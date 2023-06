Джейми Фокс остава „парализиран и сляп“ след ваксина срещу COVID-19

Д жейми Фокс е претърпял кръвен съсирек в мозъка си, оставяйки го частично парализиран и сляп, твърди сензационно Radar online.

В драматичен обрат на събитията около мистериозната болест на мегазвездата, холивудският журналист А. Дж. Бенза разкри, че предполагаемо добре информиран източник му е казал, че Фокс е претърпял сериозен медицински проблем, след като е бил под натиск да получи ваксина срещу COVID.

„Джейми получи кръвен съсирек в мозъка си, след като получи инжекцията. Той не искаше ваксина, но филмът, в който участваше, го принуди да си постави“, каза още Бенза. „Кръвният съсирек в мозъка го накара в този момент да бъде частично парализиран и сляп.“ Говорител на Фокс все още не е коментирал състоянието на звездата.

Джейми Фокс беше хоспитализиран в Атланта, след като получи "медицинско усложнение" на 11 април. Официалното му медицинско състояние не беше оповестено.

Както вече съобщихме, Фокс претърпя инцидент, докато работеше по последния си филм „Отново в действие“, заедно със своята колежка Камерън Диас. Продукцията е продължила снимките с двойник на Фокс.

Източници казаха по-рано, че близките на Фокс са се „подготвяли за най-лошото“ след хоспитализацията му.

„Хората на Джейми казват, че той се справя добре и се подобрява, докато лекарите се опитват да стигнат до дъното на проблемите му – но той нямаше да е в болница толкова дълго, ако беше добре“, каза източник.

