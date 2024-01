След инцидента на летището: Щастлив край за часовника на Шварценегер

А мериканският актьор Арнолд Шварценегер продаде на търг за 270 000 евро луксозен часовник, който забравил да декларира, когато кацнал в Мюнхен, Германия, предишния ден, предаде АФП.

"Щастлив край на митническото приключение на Арнолд Шварценегер", написа в съобщение за пресата Инициативата за климата на Шварценегер, като приходите отидоха за екологичната организация, която организира вечерта в луксозния австрийски ски курорт Кицбюел.

На сцената, за забавление на 160-те подбрани от него гости, сред които беше и американският пратеник по въпросите на климата Джон Кери, холивудската звезда се пошегува с инцидента в Мюнхен и с часовника и белезниците, които служителите можеха да му дадат.

"Беше лудо преживяване", каза той.

Пристигайки в Мюнхен от Съединените щати, 76-годишният австроамериканец и бивш губернатор на Калифорния беше задържан на южното германско летище, защото не е декларирал на митницата този ценен предмет, произведен в Швейцария. Срещу него е образувано наказателно производство за данъчна измама.

NEW: Arnold Schwarzenegger was detained and is facing criminal tax proceedings after being stopped by customs officials at Munich Airport, officials in Germany say pic.twitter.com/Xt9CoPD06H