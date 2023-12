След ампутацията на крака: Бащата на Бритни Спиърс бе видян за първи път

Д жейми Спиърс беше видян за първи път след ампутацията на крака му.

Изпадналият в битка баща и бивш настойник на Бритни Спиърс беше сниман в Луизиана, докато получава помощ да се премести от пътническата седалка на кола в инвалидната количка. Десният крак на 71-годишния мъж бе частично ампутиран през ноември.

Източник каза, че Джейми е претърпял множество неуспешни операции преди ампутацията, която е била „последна мярка“.

Jamie Spears surfaces for first time since leg amputation https://t.co/AvcCHQJtB3 pic.twitter.com/F7DDm71qEJ

В началото на октомври медиите съобщиха, че той е „сериозно болен“ и е влизал и излизал от болница няколко пъти.

Вътрешни лица казаха по това време, че той доста е страдал, докато се е справял със заболяванията си, които произтичали от смяна на коляното в средата на 2000-те.

🚨 First photos of Jamie Spears after his leg amputation. pic.twitter.com/P5WyaMI7lz