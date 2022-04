След 40 години в Холивуд: Джим Кери обмисля да прекрати кариерата си

Х оливудският актьор Джим Кери каза, че "вероятно" ще се оттегли като актьор след "Соник:Филмът 2" след 40 години в шоубизнеса, съобщи електронното издание Мейлонлайн.

В интервю за "Аксес Холивуд", в което представи новия филм със свое участие, 60-годишният актьор научи от водещата, че Доли Партън би искала той да изиграе ролята на музикалния ѝ партньор Портър Уагънър. Кери ѝ отговори, че не е чувал за тази идея, че е заинтригуван и между другото вметна, че се "пенсионира". На въпрос дали се шегува или не, актьорът отвърна: "да, вероятно" и че е сравнително сигурен, че ще се оттегли. Но добави: "Зависи, ако ангелите ми донесат сценарий, написан със златни букви, който ми казва, че ще е наистина важно за хората да го видят на екран, мога да продължа по пътя, но си вземам почивка".

"Наистина харесвам тихия си живот, да рисувам и наистина харесвам духовния си живот", добави актьорът.

"Чувствам, че никоя знаменитост няма да каже - Стига ми толкова. Направих достатъчно. Достатъчно", добави той.

