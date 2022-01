Джим Кери: Аз съм на 60 г. и съм секси

Д жим Кери отпразнува 60-ия си рожден ден в понеделник и се включи в социалните медии, за да ни напомни за специфичния хумор, който го направи една от най-големите звезди на комедията през последните 30 години, пишат от Си Ен Ен.

Актьорът публикува кратък клип на страницата си в Туитър, за да каже, че се чувства на "60 и секси".

Той нарече себе си "стар, но златен" и шеговито сподели, че ще прекара вечерта, хапвайки царевица.

It’s ma birthday! Whoohoo! I’m old but I’m gold! I Love you all!!! 🙏🌈❤️ pic.twitter.com/WvFtbMty80