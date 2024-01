Сладурщина: Как превзема света и оформя нашата идентичност

"Всеки ден ставам рано, като търговец на акции, за да започна ежедневната работа по изпращане и получаване на очарователни видеоклипове. Прасета, облечени в розови костюми, извънземни същества, които си показват дупетата, динамика на взаимоотношенията, изследвана чрез табуретки, говорещи котки и карикатури. С приятелите ми сме затънали, но как се случи това? Сладурщината бавно превзема света ни", казва Клеър Катъръл, куратор на изложбата "Сладурщината" в лондонския Somerset House. "Сега тя е приета като един от нашите езици".

Това е език, който не би съществувал без интернет. Дори през 2014 г. Тим Бърнърс-Лий изразява изненада от начина, по който се използва неговото изобретение. "Удивен съм, когато виждам многото велики неща, които то е постигнало." Друго нещо, което го е изненадало? "Снимките на котенца", казва той на читателите на Reddit.

Може да видите произхода на понятието "сладък", неговият Розетски камък е, може би в едно запомнящо се котешко меме от 2007 г.: "I can haz cheezburger?", което даде началото на lolspeak и все още влияе на начина, по който говорим онлайн. Думи като "zoomies", "gorlies" и "besties" все още са на висота. Явно нещо в този мекушав начин на говорене ни завладява, дори оформя нашата идентичност. "Не знаем докъде ще стигне сладурщината и как ще бъде използвана, но знаем, че тя е силна", казва Катъръл.

