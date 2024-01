Качествата, които са по-привлекателни от външния ни вид

К ато се има предвид вниманието, което се отделя на външния вид и колко бързо създаваме – и се придържаме – към първото впечатление, би било лесно да предположим, че външният вид е това, което е най-важното при намирането на любовта. Но не само физическото привличане има значение.

Външният вид и сексапилът се класират средно в проучванията на предпочитаните от хората характеристики, като материални успехи, финансова сигурност и притежаване на хубава къща, са сред най-малко важните характеристики, с които трябва да разполага партньорът.

Вместо това черти като сговорчивост, екстровертност и интелигентност постоянно се оценяват по-високо от физическото привличане като неща, които мъжете и жените в еднополовите и разнополовите двойки търсят в партньора.

Кога избираме личността пред външния вид?

Повече от 1000 потребители, почти 90% предпочитат личността пред външния вид. Това става ясно от данни на потребители, попълнили психометричен тест за измерване на личностните черти, казва Джес Алдерсън, съосновател на приложение за запознанства.

Измерването на нечия личност може да бъде трудно. Психометричните тестове, които обикновено са под формата на въпросник, се използват от десетилетия в психиатрията като начин за количествено изследване. Тези тестове обикновено измерват доколко хората са съгласни с твърдения като „Аз съм животът и душата на партито“.

Психолозите често използват теста Big Five, който измерва хората по пет критерия– отвореност към нови преживявания, добросъвестност, екстровертност, сговорчивост и невротизъм. Смята се, че тези пет черти са доста често срещани.

Макар и несъвършени, психометричните тестове могат да покажат приликите и разликите между хората и могат да нарисуват общи картини за личността на хората.

От Голямата петорка, приветливостта, която е индикатор за нечии междуличностни умения (или колко грижовни и състрадателни са те), играе силна роля и за двата пола в първоначалната оценка на желанието ни, да се срещнем с някого.

Както за мъжете, така и за жените, физическата привлекателност трябва да бъде съчетана с други критерии, за да се заключи, че хората имат желание за сериозна връзка.

Да бъдеш добър човек е „незаменимо за хармонични дългосрочни връзки“, казва Грег Уебстър, професор по психология в Университета на Флорида в САЩ.

„Сговорчивостта е донякъде необходимост“, казва той, добавяйки, че за да влезеш във връзка с някой, когото смяташ за нелюбезен, би било проблематично.

