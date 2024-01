Психолози обясняват защо зет и тъща рядко стават приятели

В ъзможно ли е да се подобрят отношенията между майка и зет без радикални мерки? И защо всъщност рядко стават приятели?

Защо тъщата му не го харесва?

Всяка майка иска най-добрият мъж за дъщеря си. И много от тях са сигурни, че те са тези, които знаят как изглежда той. За разлика от влюбената си дъщеря, майката вижда всички недостатъци на зет си още от самото начало. И тя няма да се примири с тях.

Такива майки не прощават на съпрузите на дъщерите си дори най-малките грешки и гафове, като постоянно фокусират вниманието си върху тях.

Лош опит: Майка, която е отгледала дъщеря си сама или със слаб съпруг, проектира всичките си лоши преживявания от семейния живот върху своя зет. Тя непрекъснато го сравнява със съпруга си, настройва дъщеря си, внушавайки й, че мъжът й е същият, като баща й. Почти невъзможно е да се угоди на такава тъща. Как да докажете собствената си стойност?

Борба за власт: Страхът от загуба на контрол над детето и желанието да я запази на всяка цена води до това, че свекървата се опитва да ръководи семейството на дъщеря си. Всяка проява на независимост от страна на младите предизвиква взрив от възмущение.

Тя безкрайно критикува и дъщеря си, и зет си и се намесва по най-безцеремонен начин в живота на младото семейство. Постоянната критика наранява гордостта на човека

