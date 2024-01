Какво намират за смешно мъжете и жените – има ли разлика?

В сички обичаме добрите шеги, но това, което намираме за смешно, е индивидуално за всеки от нас. Влияе ли обаче нашият пол на чувството ни за хумор? Според едно ново проучване, което идентифицира някои прилики (но и разлики) в това, което мъжете и жените намират за смешно, това може да не е толкова смешен въпрос, колкото звучи.

Констатациите, публикувани в подходящото за случая списание Humor, показват, че „мъжете оценяват визуалните шеги по-високо от жените, докато жените предпочитат шеги, които включват политически коментари или динамиката на близки взаимоотношения“. Междувременно вицове за сложността на романтичните връзки накарали хора и от двата пола да се търкалят по пода от смях.

Тези разлики вероятно отразяват начина, по който се социализираме, теоретизират авторите на изследването, вместо да са показателни за някаква биологична разлика.

